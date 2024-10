Nyilvánosnak hirdették Orbán Viktor beszédét, de azért a sajtót megint alaposan megszívatták

A miniszterelnök beszéde nyilvános, a rendezvény nem kötött regisztrációhoz - így hirdette meg a kormány Orbán Viktor ünnepi beszédét a Millenáris Parkban. Ez felettébb szokatlan az Orbán-kormánytól, hiszen az elmúlt években, évtizedben általában az volt a gyakorlat, hogy a miniszterelnök valamilyen zárt helyen, előre kiválogatott közönség előtt, a sajtót alaposan megszűrve szónokol. Gyanús is volt a dolog, nehezen lehetett elképzelni, hogy a sajtó csak úgy szabadon besétál Orbán Viktor beszédére. Nem is lett így. Eleve nem volt egyszerű megtalálni, hogy a sajtót hol engedik be a Millenáris Parkba.

Nagyjából háromféle módon lehetett bejutni. A Fény utca felől valóban simán besétálhattak a civil állampolgárok, de itt a kamerás médiamunkáskat feltartóztatták, mondván a sajtó a Kis Rókus utca felől mehet be. Már a Fény utcában összefutottunk Gulyás Balázzsal, a Gulyáságyú Média alapítójával, aki a Kis Rókus utca irányából érkezett, és elárulta, hogy őt nem engedték be, mert nem volt regisztrálva. A Kis Rókus utcában előbb a rendvédelmisek, vízügyesek, tűzoltók regisztrációs sátraival lehetett találkozni, mert a kormány a miniszterelnöki beszédet összekötötte az árvízi védekezésben résztvevőknek szervezett családi nappal. Itt csak az kapott belépési karszalagot, akinek a nevét előre leadták. A sajtót már szinte a Marczibányi térnél lévő kapunál a Valtonos biztonságiak várták.

Csak turnusban lehet bemenni, itt várjanak, amíg kijön egy sajtós kolléga

- világosított fel az egyik biztonsági.

Itt már gyanús volt, hogy valami nem stimmel. Még egy Magyar Nemzettől érkező kolléga is az utcán várakozott, de nem volt életszerű, hogy egy kormányfői beszédre egy órával a szónoklat előtt csak ennyien várakoznak a médiától. Végül hárman átjutottunk a fémdetektoros kapun, amikor megjelent egy kormányzati sajtós, kezében a regisztrációs listával.

Ne keressen, mert biztosan nem vagyunk rajta. Arról volt szó, hogy ez egy nyilvános esemény, nem kell regisztrálni, nem is érkezett meghívó

- segítettem ki a hölgyet. Végül sem mi, sem az ellenzékiséggel nehezen vádolható Magyar Nemzetes kolléga nem jutott át a szűrőn, így távoztunk.

Nem volt azért teljesen nyilvános a beszéd

Fotó: YouTube/Orbán Viktor

Nem vesztettünk ugyanakkor sokat. Az utcán találkoztunk olyan kollégákkal, akiket beengedtek, mert valamilyen csoda folytán rajta voltak a listán, de mivel odabent egy órán keresztül várakoztatták őket valamilyen teremben, hogy a mosdóba se mehettek ki, inkább ők is úgy döntöttek, hogy elhagyják a nyilvános eseményt.

Mivel azonban azon kívül, hogy a sajtóban dolgozom, még magyar állampolgár is vagyok, ezért a Fény utcai kapun végül egyszerű civil érdeklődőként bejutottam a beszédre, de a fotós, videós kollégát lekapcsolták a biztonságiak, ő itt is pórul járt. Odabent elég nehéz volt ránézésre különbséget tenni, hogy ki az, aki csak a családi napra érkezett, és ki az, akit valóban érdekel Orbán Viktor október 23-i mondandója.

Civilként igen, újságíróként nem igazán lehetett bejutni a Millenáris Parkba Orbán Viktor beszédére 2024. október 23-án

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Millenáris Park eleve nem túl nagy, tömeg volt, de azért egyáltalán nem telt meg a park, rengeteg helyet foglaltak a különböző rendvédelmi szervek sátrai. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Fidesz szavazótáborának jelentős részét, legkeményebb magját az idősek adják, de ez talán még soha nem volt ennyire látványos. A legnagyobb taps akkor volt, amikor a miniszterelnök kijelentette:

Brüsszel bábkormányt akar a nyakunkba ültetni, de nem fog nekik sikerülni.

Moszkva vagy Putyin neve viszont nem hangzott el, de beszélgetve a hallgatóság néhány tagjával, ez nem is véletlen. Bár a forradalmat az oroszok verték le, itt most mégis oroszbarát közönség tapsolta meg a brüsszelező szónokot. A 20-25 perces beszéd végén gyorsan távoztam, ezúttal már végleg. Kijutni könnyebb volt.