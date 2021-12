Dobson Szabolcsnak van egy jó meg egy rossz híre az omikronról

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész a koronavírussal kapcsolatos nemzetközi híreket és a szakirodalmat folyamatosan tallózó Facebook-oldalán osztott meg két példát arra, hogyan működik az omikron.

"Idősebbek és az omikron: kedvező jelek - kezdi bejegyzését. - Az angliai Sommerset-ben december 5-én egy 60-ik születésnapi partin résztvevő, zömmel 60-70 éves, 18 résztvevő közül később 16-nál omikron fertőzést mutattak ki, de csak enyhe náthaszerű tüneteket mutattak. Egyikük sem igényelt orvosi kezelést."

A szakértő azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek az emberek mind be voltak oltva, többségük már emlékeztető oltást is kapott.

Hasonló volt a helyzet egy oslói céges parti után esetében is, súlyos eset itt sem alakult ki. Aggasztó viszont, hogy az angol születésnapon 18-ból 16-an fertőződtek meg, a norvég bulin egyetlen ember fertőzött meg 120 másikat.

"Vagyis a karácsonyi-újévi céges és egyéb bulikkal érdemes óvatosnak lenni és mérlegelni a kockázatot" - zárja írását Dobson Szabolcs.