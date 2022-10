Ezt még Mészáros Lőrinc is megirigyelheti: mostantól már pezsgőzni is lehet az űrben

Négy év kemény munka, rengeteg kísérletezés után eljött a nagy pillanat: kijelenthetjük hogy immár lehet pezsgőzni az űrben. Ha a kedves olvasó most arra gondol, hogy eddig is megoldották iható folyadékok felvitelét az űrbe, tehát éppenséggel akár pezsgőt is ihattak volna az űrhajósok, akkor nézzen mélyen magába. Elfelejti ugyanis, hogy a pezsgő alapvetően francia dolog, és a franciák – jó vagy rossz értelemben, ezt mindenki döntse el maga – teljesen hülyék.

Ellentétes igények

Pezsgőt ugyanis nem lehet akármiből, például valami műanyagtasakból kinyomva inni, ahogy az italokat fogyasztják a súlytalanságban lebegő asztronauták. A pezsgőkészítés és a pezsgőivás szabályait a Champagne Appellation d’Origine Controlée nevű szervezet kontrollálja, és utóbbiak szerint valódi champagne-t kizárólag igazi üvegből készült, és a jellegzetes, gomba alakú, valódi fából készült dugóval lezárt palackból kitöltve fogyasztható.

Ahhoz viszont nem kell NASA-mérnöknek lenni, hogy valaki tudja: egy űrhajó fedélzetére viszonylag rossz ötlet egy alkoholos folyadékkal teli, törékeny üveget felvinni, pláne ha az még belülről nyomás alatt is van a folyadék szénsavtartalma miatt.

Ez így egy feloldhatatlan patthelyzetnek tűnhetett egészen addig, amíg az Axiom Space nevű vállalat a színre nem lépett. Az Axiom egy magán űripari cég, amelynek célja, hogy néhány éven belül saját űrállomást üzemeltessen föld körüli pályán, és idén áprilisban a cég által kiállított legénység a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) repült egy SpaceX Crew Dragon fedélzetén – ez volt az első alkalom, hogy egy magáncég által fizetett és irányított űrhajó az ISS-hez csatlakozott. A legénység tagjai ekkor még nem tudták megünnepelni ezt a mérföldkövet egy űrbéli pezsgőzéssel, de a jövőben az Axiom ezt is lehetővé teszi majd a náluk kiképzett és űrutazásra induló ügyfeleinek.

De hogy is néz ki akkor az űr-pezsgősüveg? A francia űrügynökség mérnökeinek és a Maison Mumm pezsgőgyár munkatársainak együttműködésével elkészült eszköz belülről valódi üveg – így az értékes nedűvel csak az érintkezik, és persze a dugóval, amelyet az üveg speciálisan kialakított szája tart a helyén. Az üveg kívülről nagy szilárdságú alumíniummal van burkolva, ez egyrészt megvédi az űrutazással járó behatások ellen, másrészt ha mégis eltörne, a szilánkokat és a folyadékot is bent tartja.

A pezsgőt úgy lehet elfogyasztani a súlytalanságban, hogy az üveg nyakán lévő fémgyűrűt elforgatva meglazul a dugót tartó fémpánt szorítása, majd a dugó kivétele után az üveg alján található gombbal lehet a pezsgőt kijuttatni az üveg száján – hiszen ugyebár gravitáció híján tölteni nem lehet. A pezsgő egyébként súlytalanságban egy leginkább mosogatóléhabhoz hasonlatos gömböt alkot, ahogy a buborékok a folyadék szabályos gömbjének külső felületéhez gyűlnek. A gömböt aztán az e célra elkészített, pont megfelelő méretű pohárral lehet felfogni, majd felhörpinteni onnan – és már lehet is spiccesen űrsétára indulni. Az űrpezsgő árát nem hozták nyilvánosságra, de feltehetően az Axiom űrturistáinak nem ez a tétel fogja a leginkább megterhelni a pénztárcáját.

Megízlelni a kultúrát

A Cordon Rouge Stellar névre keresztelt pezsgőnél a Maison Mumm szakemberei azt is figyelembe vették, hogy súlytalanságban az aromák is máshogy működnek, így a földivel egyenértékű ízélmény eléréséhez némileg karakteresebb ízre van szükség. A pincemester a 2016-os szüret termését használta fel, és a szokásos három helyett öt évig érlelte a nedűt, az utólag hozzáadott a cukortartalmat szabályozó „expedíciós likőrt” pedig tölgyfahordóban érlelték.

Természetesen arra a kérdésre, hogy erre az egészre tulajdonképpen miért volt szükség, a Maison Mummnál nem azt válaszolták, hogy jó pénzért és a publicitásért bármilyen marhaságot hajlandóak megtenni, hanem azt, hogy a Cordon Rouge Stellar jóvoltából „az űrutazók egy olyan terméket élvezhetnek, amely a Föld talajából származik, illetve az emberiség tudásának és munkájának gyümölcsét, kultúránk szimbólumát” fogyaszthatják el.

Jean-François Clervoy francia űrhajós ehhez azt tette hozzá:

„Az űrben elvesznek a megszokott viszonyítási pontjaink és földi szokásaink. Az egyensúly és a jólét megőrzés érdekében alapevető fontosságú fenntartani egy kapcsolódást a Földhöz és kultúrájához.”

Ennek ellenére vannak kétségeink afelől, hogy ez volt e kapcsolat fenntartásának legkézenekvőbb és leghatékonyabb módja, de mindenesetre tény, hogy a jövő űrutazói akár már valódi francia pezsgővel is ünnepelhetik majd sikereiket az űrben.