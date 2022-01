Jobban félünk az inflációtól, mint a vírustól

Az Ipsos minden hónapban világszerte körülbelül 20 ezer embert kérdez meg arról, milyen ügyek aggasztják őket. A What Worries the World kutatássorozat Magyarországon is érdekes eredményeket hozott.

Összességében elmondható, hogy a világon a legtöbb embert januárban a pandémia aggasztotta, 35 százalékuk jelölte meg ezt a legsúlyosabb problémái között. Az infláció problémája a hetedik helyre került globális szinten januárban (a vizsgált 28 ország ötödében a legfőbb veszélyek közt említették).

Magyarországon viszont fordított a helyzet: előrébb található a félelmek sorában a pénzromlás, mint a világjárvány (előbbit 26 százalék, utóbbit 23 százalék említette). Ám ezzel sem kerülhettek fel a dobogó legfelsőbb fokaira.

Hazánkban ugyanis a legtöbben, a megkérdezettek 48 százaléka a korrupciót említette meg, ez azt jelenti, hogy a világon csak három vizsgált országban tartják ezt a jelenséget aggasztóbbnak, mint itthon: Dél-Afrikában, Peruban és Malajziában. Nagyon sok magyart tölt el aggodalommal a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség is, ezt a válaszadók 38 százaléka említette meg, ebben a rangsorban pedig csak Oroszország, Brazília, Kolumbia, Törökország és Chile áll hazánk előtt.

Az Ipsos kutatásából az is kiderül, hogy nem változott a lakosság személyes védekezése a járvánnyal szemben, a korábbi adatokhoz hasonlóan most is ötből négy magyar nyilatkozta, hogy legalább alkalomszerűen visel szájmaszkot, 66 százalékunk pedig fenntartja a gyakori kézmosás gyakorlatát.

Ami a korlátozások feloldását illeti, a magyarok többsége márciusi, vagy későbbi időpontot valószínűsít, ugyanakkor az Ipsos Covid-19 kutatássorozatának történetében soha nem mért magasságban van a bizonytalanok (26%), és azok aránya, akik szerint már soha nem tér vissza a teljes szabadság (28%).