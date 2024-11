Már Európában is elérhető a halál utáni mélyfagyasztás

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Mégis, bármi is történik a jövőben, úgy tűnik, Becca Ziegler biztos abban, hogy nem fogja megbánni a döntését. „Bizonyos szempontból tényleg furcsa vállalkozás. De az, hogy egy dobozba rakjanak a földbe, ahol megesznek a férgek, számomra nem lehet alternatíva” – teszi hozzá a fiatal hölgy.

Sajnos még Kendziorra is elismerte, hogy garanciát viszont nem tudnak adni az új életre.

Idén pedig a kínai Fudan Egyetem kutatói arról számoltak be, hogy új technikát alkalmaztak az emberi agyszövet lefagyasztására, amivel a felolvasztás után visszanyeri normális működését. Ennek ellenére egyes tudósok mély szkepticizmusuknak adnak hangot a jövőbeni visszatérésre az életbe.

A cég azt állítja, hogy jelenleg körülbelül 700 fizető tagjuk van, és tavaly év végéig négy embert le is fagyasztottak már.

A közelmúltban számos mélyhűtést kínáló cég alakult az Egyesült Államokban és világszerte, aminek köszönhetően körülbelül 500 emberről saccolják, hogy már lefagyasztották őket. Állandó mítosz, hogy Walt Disney, a Miki egér megalkotója is közéjük tartozik, de ezt rendre cáfolják. A BBC 2019-es jelentése szerint erre „semmi bizonyíték”.

„Kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a jövő, és általában véve is nagyon szeretem az életet. Szóval, nagyon vonzó a lehetőség, hogy még több időt nyerjek magamnak” – mondja a kaliforniai nő.

