Óriási a felháborodás – a kormány már megint rálépett egy fontos szakma tyúkszemére

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

„Az ADF követeli, hogy semmiféle új törvényt ne fogadjanak el a kutatóhálózatról, amíg az Európai Unió újra nem indítja az Erasmus és Horizon támogatások folyósítását az ezekből a programokból kizárt egyetemeknek” – olvasható a kutatói fórum szerda hajnali Facebook-posztjában , amiben azt is írják, követelik, hogy a kutatóhálózat dolgozói részt vehessenek minden lényegi átalakításról hozott döntésben, és valódi képviselettel rendelkezzenek az irányító és felügyelő szervekben.

Az ADF szerint a javaslatot úgy nyújtotta be Semjén Zsolt és Hankó Balázs, hogy annak szövegéről nem egyeztettek a kutatókkal.

A kormány jogszabályalkotási gyakorlatát ismerve már meg sem lepődünk, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden este fél 9-kor nyújtotta be az Országgyűlésnek a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat átalakításáról szóló javaslatot, az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szerint ezzel a kormány újra hadat üzen az Európai Uniónak, és a magyar kutatókat állítja célkeresztbe – írja a Telex.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!