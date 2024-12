Tovább zsarolják a magyar kormányt: újra kint a neten a hadititkaink

Visszakerültek a netre az a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) ellopott, majd titkosított fájljai, 1 millió dolláros kikiáltási árról indul licit az összes fájlért – írja a 444.hu. A zsarolók szerint egy terabájtnyi adat van náluk magyar védelmi beszerzésekről, amelyet egy személynek terveznek eladni.

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is írtunk, november 13-án kibertámadás érte a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ), amelynek során érzékeny, titkos információk kerültek illetéktelen kezekbe.

November 21-én eltűntek az internetről az anyagok, akkor be is indult a találgatás, hogy vajon kifizette a magyar kormány a zsarolóknak a váltságdíjat, vagy esetleg más okból tűnt el a csomag az internetről? A mostani fejlemények alapján nem született megegyezés a hackercsoporttal – sem váltságdíj, sem más eszközök segítségével. A 444 most idézi a hackereket, akik azt írják,a VBÜ nem aggódik az adatai biztonságáért, és nem kíván fizetni a kibervédelmi mulasztásaiért.