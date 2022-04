Áder János beszólt az osztrákoknak a Fertő-tó ügyében 

A Fertő-tavi beruházásról beszélgetett Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában Kárpáti Bélával, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójával.

Zavarosban. Fotó: MTI

A leköszönő államfő - utalva a készülő nagy magyarországi beruházásra - azt mondta, hogy a tó mintegy háromnegyede van osztrák oldalon, ahol kilenc nagy üdülőövezet található, és most is folynak építkezések közvetlenül a vízparton. Felhívta a figyelmet arra, hogy az arányokat tekintve a magyar oldalon sokkal kiterjedtebb a védett terület. Hozzátette azt is, hogy a Fertő tó turisztikai kínálatában a magyar beruházás konkurenciát jelent majd az osztrák oldalon található létesítményeknek.

Áder János annak tisztázását kérte vendégétől, hogy a projekt megvalósítása valóban a környezeti, természetvédelmi érdekek súlyos sérelmével jár-e. A vezérigazgató hangsúlyozta: a beruházás helyszíne mindig turisztikai célokat szolgált. Mesterségesen feltöltött és kialakított területről van szó, itt építették ki az 1960-as évektől a fertőrákosi strandot, amelynek idővel leromlott az állapota, tönkrement a közműrendszere. A területen jelentős mennyiségű illegális hulladékot is találtak, amelyet el kellett távolítani.

Új strand lesz a régi helyén, épül egy ifjúsági vitorláskikötő, illetve a horgászokat kiszolgáló közösségi sportkikötő a terület déli oldalán, az északi oldalon pedig egy magasabb színvonalú vitorláskikötő.

A mintegy 60 hektáros beruházás része egy több mint 12 hektáros ökocentrum, amihez kapcsolódik egy ökológiai bemutató, illetve természetvédelmi oktató- és képzőépület. Kiemelte, hogy az ökocentrum és a hozzá kapcsolódó létesítmények hiánypótlók, nincs ilyen az osztrák oldalon, a csak turisztikai célokat kiszolgáló üdülőhelyeken.

Kárpáti Béla jelezte: a projekt keretében kiépítenek kempinget, sportközpontot közösségi sportpályákkal, és a tervek között szerepelnek apartmanok, valamint egy csaknem 2500 négyzetméter alapterületű, 100 szobásnál kisebb szálloda. A vezérigazgató úgy fogalmazott: a beruházásnak ez az eleme nagy figyelmet kap, ugyanakkor az állami területen létrejövő közösségi létesítményeket fenn kell tartani, az iszapot például rendszeresen kotorni kell, és ehhez bevételre van szükség.

Áder János jelezte, hogy a tervezett beruházás a magyar tórész 0,7 százalékát érinti. Kiemelte azt is, hogy a vizes élőhelyek védelmét szolgáló ramsari egyezménynek megfelel a projekt, ez kiderül az egyezmény végrehajtását felügyelő bizottság elemzéséből.

