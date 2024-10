Elrepülne Budapestről? Vadonatúj járatokra lehet jegyet venni

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A nyári szezonban is üzemelő hosszútávú járatok közül a Shanghai Airlines légitársaság sanghaji járata a téli menetrendben is napi rendszerességgel közlekedik, míg az Air China október végétől heti négyszer repül Pekingbe , 25 ezerrel több széket kínálva 2023 teléhez képest.

Új járat indul a Wizz Air által a német Memmingenbe is, amely tökéletes választás a turisták által kevésbé látogatott, mégis színes és hangulatos városok kedvelőinek, a Ryanair pedig Varsóba repíti azokat, akik a városnézést gazdag történelmi sétával gazdagítanák.

Szintén jelentős a növekedés Olaszország felé: az idei téli szezonban még az eddigi csúcstartó Egyesült Királyságnál is szélesebb kínálat áll rendelkezésre, összesen 13 olasz város felé. A már meglévő római, milánói, nápolyi, bari, pisai, cataniai, bolognai, palermói, velencei, cagliari és trieszti járatokhoz a Wizz Air jóvoltából két tengerparti célállomás, Genova és Salerno csatlakozik.

A Budapest Airport közleményéből kiderül: bővül a Párizsba közlekedő légitársaságok köre: az easyJet újrainduló heti 4 járatát az Air France heti 21 járata egészíti ki. A Ryanairnek köszönhetően újra megnyílik az út egy másik közkedvelt francia város, Toulouse felé is; míg Párizs klasszikus kedvencként, Toulouse várva várt visszatérőként kerül fel a desztinációs listákra. A Garonne folyó partján fekvő város rózsaszín házaival, Európa egyik legnagyobb román stílusú templomával, és – a repülés szerelmeseinek kedvezve – Airbus látogatóközponttal várja az utazókat. A két új járatnak köszönhetően egész Európán belül a magyar fővárosban emelkedett a legnagyobb mértékben, 38 százalékkal a franciaországi légi összeköttetések száma.

A napsütötte, télen is enyhe időjárással hívogató városok kedvelői két új spanyol úti cél közül választhatnak: a Kanári-szigetek harmadik legnagyobb, de talán legnépszerűbb tagja, Gran Canaria, valamint a modernitás és a történelem különleges egyvelegét nyújtó Bilbao is csak egy repülőútra lesz Budapesttől a téli menetrendben. Gran Canaria szigetére a Wizz Air, Bilbaóba pedig a Vueling légitársaság biztosít közvetlen járatokat a decemberi időszakban.

