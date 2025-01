Közel 30 éve nem láttak ilyet a Balatonon

Több mint 2,3 millióan utaztak 2024-ben a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) járatain, 178 ezerrel többen, mint a megelőző évben – közölte a cég. Ehhez a flottafejlesztés is hozzájárult, amire 6 milliárd forintot adott a társaságnak a kormány.

1 millió 462 ezer utas, 463 ezer gépjármű és 134 ezer kerékpár szelte át a Balatont Szántód és Tihany között. 2023-hoz képest közel 19 százalékkal utaztak többen a BAHART személyhajóin tavaly.

A legtöbben, 250 ezren a Fonyód-Badacsony vonalon utaztak, míg a legjelentősebb, közel 40 százalékos növekedést a Balatonboglár-Révfülöp átkelő-járat érte el. A legtöbb utast pedig az új Tomaj katamarán szállította. A BAHART sétahajóira 200 ezren vettek jegyet, ami 36 százalékkal több, mint 1 évvel korábban. A személyhajók összesen 44 ezer kerékpárt szállítottak a kiemelt, kerékpár-barát útvonalakon és hajókon.

Népszerű volt az új szerzemény.

Fotó: BAHART

A kompközlekedésben 2025. január 1-től a BAHART aktuális díjszabása alapján díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok. 50 százalékos kedvezményt kapnak a 14-25 közötti fiatalok és a közalkalmazottak. A személyhajókon pedig csökkenti a családi jegy árát és kibővíti azok körét, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel. Így már az egy gyermeket nevelő szülők is vásárolhatnak majd családi jegyet, amely a menetrendi és sétahajó járatok mellett a gyerekhajókra is érvényes lesz. Csökken továbbá a kerékpárjegy ára − mind a kompokon, mind a személyhajókon − amely így nemcsak a helyi közlekedést, de az aktív turizmust is erősítheti a Balaton-parton. A digitális BAHART Kártya továbbra is kedvezményes komp közlekedést biztosít – közölte a társaság.