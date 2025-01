Örülhetnek Debrecenben, nyáron megnyílik a világ a reptér utasainak

A tárgyalások során ugyanakkor a szezonális kínálat fejlesztése mellett az egész évben elérhető járatok mielőbbi bővítése is jelentős hangsúlyt kap.

A járatok bővítésének lehetőségeiről a repülőtér menedzsmentje további folyamatos tárgyalásokat folytat különböző légitársaságokkal. A vezetés határozott célja, hogy a 2025. március 30-al induló nyári szezon kínálata a jövőben további új járatokkal is kibővítésre kerüljön.

Újra közvetlen járatok indulnak Bulgáriába és Ciprusra is, és ez még csak a kezdet, ígéri a minisztérium.

