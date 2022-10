Sztrájkolnak a pilóták – több száz európai járatot töröltek

Kártérítésvadászok aranykora: döbbenetes számok a nyári reptéri káoszról

Döbbenetes számok tükrözik az idén nyári reptéri káoszt. Az airhelp.com adatai szerint a budapesti reptérről induló utasok negyede-ötöde, azaz 810 ezer ember indult kisebb-nagyobb késéssel szabadságára, és sokakat érintettek a járattörlések is. Mindkettőre kártérítést kellene fizetnie az érintett légicégeknek – ez azonban cseppet sem könnyű feladat. Arról nem is beszélve, hogy az utasok 85 százaléka nem is tud jogairól.