"Nem lesz megszorítás" - állítja a miniszterelnöki megbízott

Nem lesz a lakosságot sújtó adóemelés - jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Világgazdaság podcastjában pénteken az MTI összefoglalója szerint.

Nyitrai Zsolt azt mondta: a globális helyzet Magyarországot is érinti: a magyar gazdaságot is több mint 2 éve "gyötri" a koronavírus-járvány, az energiaárak berobbanása, továbbá az orosz-ukrán háború. Mindezek miatt "költségvetési fegyelemre" lesz szükség, de leszögezte:

"az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz". Fontos a pénzügyi stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása, mert enélkül nehezen lehetne gazdasági növekedés, és egyértelműen ez a cél

- jegyezte meg.

Szerinte az, hogy ellenzéki politikusok, valamint az elemzők egy része is "megszorításokat" vizonál, azt jelzik: "ők ezt tennék ha kormányra kerülnének". Ezért is jó, hogy nem így történt - értékelt. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy baloldali kormány 2009-ben épp a rászorulók helyzetét nehezítette, amikor elvett például egyhavi nyugdíjat az idősektől. Ezzel szemben az Orbán Viktor vezette kormány mindent megtesz, hogy megvédje az embereket a többletkiadásoktól. Ezért is vezették be a kamatstopot, valamint az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot és az üzemanyagárstopot. Mindegyiknek van egy határideje - emelte ki, de hozzátette: törekszenek rá, hogy ezeket meghosszabbítsák. Az üzemenyagár tekintetében is azt mondta, folynak a tárgyalások arról, hogy az miként lehetne a jövőben is fenntartható. A globális szinten növekvő infláció miatt is több olyan döntést hoztak, hogy azt "kevésbé érzékelhetővé" tegyék az emberek számára. Ezek mellett számos olyan döntés született még, mint például a 13. havi nyugdíj visszaadása, a hathavi fegyverpénz és a családi adóvisszatérítés, amelyek összesen többmillió embernek jelentettek segítséget.

Azt is kiemelte, hogy európai uniós helyreállítási alap forrásaiból minden tagállamnak jár 2100 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás továbbá 3600 milliárd forintnyi nulla százalékos kamatozású hitelkonstrukció. Ezek - mint fogalmazott - "nem ajándékok", ezek járnak Magyarországnak, a magyar nemzetnek. Ezekért a támogatásokért a magyar kormány küzdeni fog - közölte. Azt mondta: a magyar kormány nem kapott semmilyen, konkrétumot tartalmazó értesítést Magyarország elleni jogállamisági eljárásról. "Várjuk a fejleményeket" - fogalmazott, hozzátéve: "mi ki fogunk állni Magyarország és a magyar emberek mellett".

Nyitrai Zsolt szerint

úgy tűnik, mintha a választási eredmények után "bosszúgépezet" indult volna be Brüsszelben.

A miniszterelnöki megbízott kérdésre válaszolva azt mondta: április végén május legelején lehet az újonnan megválasztott országgyűlés alakuló ülése. Nyitrai Zsolt megjegyezte: az ellenzéki képviselőknek el kellene fogadniuk a választást eredményét, s tiszteletben kellene tartaniuk a választók akaratát. Nyitrai Zsolt szerint az ellenzéki képviselők fel fogják venni mandátumaikat.