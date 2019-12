3 milliárdért sem adja Abramovics a Chelsea FC-t

Úgy tűnik komoly ajánlatot kapott Roman Abramovics, a Chelsea tulajdonosa, a Financial Times értesülése szerint közel 3 milliárd fontot adnának a klubért. Tavaly nyár óta téma, hogy Roman Abramovics megválna a Chelsea-től. Ennek hátterében két fontos ok is áll, egyrészt a Chelsea tulajdonosa és a brit hatóságok közötti huzavona nem járt eredménnyel, az orosz milliárdos állandó vízumát ugyanis nem hosszabbították meg. A másik érv, ami az eladás irányába mutat, hogy az üzleti ügyei sem alakultak jól. Az orosz származású üzletember komoly veszteségeket szenvedett el és a vagyona látványosan csökkent, a korábbi 23 milliárddal szemben „már csak” 14 milliárd felett diszponál.



Tavaly ősszel a Bloomberg arról számolt be Abramovicshoz közelálló forrásra hivatkozva, hogy 3 milliárd fontért (kb. 3,3 milliárd dollárért) megválna a klubtól, azt követően, hogy a milliárdos állítólag visszautasított egy 2,3 milliárd dolláros ajánlatot. Most úgy tűnik, hogy befuthat a várt összeg, a Financial Times ugyanis kedden arról írt, hogy egy amerikai milliárdos, Todd Boehly megadhatja a kért összeget.



A vevőjelölt az amerikai pénzügyi világból érkezik, hiszen a Guggenheim Partners befektetési társaság korábbi elnöke. Todd Boehly számára egyébként a sportbusiness világa sem ismeretlen terület, hiszen Los Angeles Dodgers baseball csapat tulajdonosa.



Roman Abramovics 2003-ban a csődtől mentette meg a Chelsea FC-t, akkor ugyanis ma már aprópénznek tűnő összegért 140 millió fontért vásárolta meg a klubot. Más kérdés, hogy ezt követően irdatlan összegeket fordított a csapat szakmai és anyagimegerősítésére, egyes információk szerint ez az összeg megközelítette az egymilliárd fontot. Ennek egy része persze kidobott pénz volt, hiszen a nagy reménnyel érkező játékosok sokszor végül komoly csalódást okoztak, köztük olyan világsztárok, mint Fernando Torres vagy éppen Andrij Sevcsenko.



Ugyanakkor a Wall Street Journal azt is tudni véli, hogy Abramovics nem fogadta el Todd Boehly első ajánlatát. Ugyanakkor a lap azt írta, hogy ezzel nem zárult be az ajtó az esetleges tranzakció előtt, a felek ugyanis tovább folytatják a megbeszéléseket.



A Forbes nyáron megjelent 50 legértékesebb sportklubot felsoroló listáján 8 fociklubot szerepeltetett, köztük a Chelsea FC-t is. A 32. legértékesebbként rangsorolt csapat értékét 2,58 milliárd dollárra becsülték akkor. Természetesen ezek a listák ugyan irányadók az értékeket tekintve, de mivel ezeket a csapatokat nem adják-veszik napi szinten, így legfeljebb megközelítő értéket jelenthet az ott megadott összeg. Amennyiben a tulajdonosváltás létrejönne, úgy a Chelsea lenne az a csapat, amelyért a legtöbb pénzt kifizetik. A jelenlegi csúcstartó a Manchester United, amelyet még 2006-ban 790 millió fontért vette meg a Glazer család.



Érdemes megemlíteni, hogy az új tulajdonos számára a csapat vételárán túl is komoly anyagi terhet jelent a Chelsea új stadionjának felépítése. A klub ugyanis kinőtte a jelenlegi arénáját, a 41 ezer férőhelyes Stamford Bridge ugyanis csak a kilencedik legnagyobb angol stadion. A korábbi tervek arról szóltak, hogy az egyik elegánsnak számító londoni negyed, Fullham mellé költözne a csapat egy új 60 ezer főt befogadó létesítménybe, ennek költsége viszont 1,3 milliárd dollárra rúghat. Ebbe viszont tavaly végül nem kezdtek bele, miután Roman Abramovics vízuma nem rendeződött.



A Chelsea egyébként az Abramovics-éra alatt egyértelműen a Premier League egyik élcsapata lett, amelyet 5 bajnoki cím és egy Bajnokok Ligája-győzelem is fémjelez. Más kérdés, hogy az utóbbi néhány évben nem sikerült feljutni a csúcsra, de a csapat így is rendre Bajnokok ligája indulást érő helyen végzett.