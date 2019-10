300 falusi kispostát zárhatnak be az önkormányzati választások után

Az önkormányzati választások és a rezsiutalványok kézbesítése után, október 17-én mintegy 300 falusi kispostát zárhatnak be országszerte, írja a napi.hu. A lapnak azt mondták szakszervezeti forrásai, hogy az biztos, hogy a Békés megyei Kisdombegyház postája a voksolás után bezár - a további, bezárás előtti hivatalok listája azonban még nem ismert.

A napi.hu felidézi, hogy az elmúlt években folyamatosan növekedett a postai szolgáltatóhelyek száma az országban. 2010-ben még csak 2031 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhelye volt a Magyar Postának, és 714 alvállalkozó üzemeltetett saját hivatalt, 2018 végén már 2437 volt a Magyar Posta saját hivatalainak száma, további 245 alvállalkozói hivatallal. Tavaly év végén mobilpostai szolgáltatással 1136 település rendelkezett. Azóta is folyamatosan emelkedett a saját fenntartású, és csökkent az alvállalkozói posták száma, míg a mobilpostai szolgáltatás gyakorlatilag stagnált.

A postahivatalok bezárását legalább 2016 óta tervezi a kormány, akkor Szarka Zsolt, a Magyar Posta volt vezérigazgatója így nyilatkozott a Posta.hu oldalon:

"A posta jelenleg is végzi azt a felmérését, ami alapján eldöntik, hogy melyik 10 ezer fő alatti településen működnek együtt a takarékokkal. Háromszáz-ötszáz település jöhet szóba, ahol megvalósulhat az együttműködés. Ezeken a kistelepüléseken a tényleges postai tevékenység valójában nagyon alacsony, vagyis a hatékonyságban vannak hiányosságok."

Tehát kihasználatlanság, ráfizetésesség miatt zárják be a postákat. A hivatal azonban a másik oldalról munkaerőhiánnyal is küzd: legalább 300 embert azonnal fel tudna venni A Magyar Posta kézbesítő, postai ügyintéző vagy gépkocsivezető pozícióba Szerencstől Szombathelyig, de Budapesten is rengeteg a betöltetlen állás - csak, ugye, nem a kistelepüléseken. Ezzel párhuzamosan folyamatosan rúgják ki az embereket a cégtől: tavasszal csoportos létszámleépítést hajtottak végre, mintegy 300 fővel csökkentették az irányítási-adminisztratív területen az állomány létszámát.