326 millió forintért rendelte meg két új szobrát a jegybank

Júniusban derült ki, hogy két új szobrot is rendelt a Magyar Nemzeti Bank, most pedig már azt is tudni, mennyiért. A műtárgyak vásárlásáról ugyanis megjelent a közbeszerzés, melyet a 24.hu szúrt ki, és abban az áll, hogy az Arany Dinamikája és a Csodaszarvas elnevezésű szobrok

nettó 326,5 millió forintba kerülnek.

Az előbbi ára nettó 127 millió, az utóbbié pedig nettó 199,5 millió forint.

A szobrok az egykori Postapalotát díszítik majd a budai Krisztina körúton. A kivitelezéssel a Dante Birodalom Kft.-t bízták meg, mely annak a Szőke Gábor Miklósnak a cége, akinek egyik legismertebb alkotása a Groupama Aréna előtti Fradi-sas. Az MNB külön kérte a Közbeszerzési Hatóságot, hogy engedélyezze a szobrok hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történő beszerzését, hiszen nem alkotókat akartak versenyeztetni, hanem kifejezetten Szőkétől szerettek volna szobrot rendelni.

Az Arany Dinamikája esetében az alkotó "egy suhanó masinát képzelt el, amely plasztikája levegőben száguldozó elemekből épül fel, egyszerre szelve át teret és időt. A gazdaság dinamikáját Szőke elcsúsztatott aranyrudakkal formázná meg, amelyek szinte a levegőben, egymást alig érintve lebegnének, a suhanás érzetét imitálva" - áll a leírásban. A Csodaszarvas 4,5 méter magas és 7,2 méter hosszú szobor lenne, egy 6,5 méter magas sziklát ábrázoló talapzaton, azaz az egész kompozíció 11 méterrel emelkedhet a Postapalota látogatói fölé.

Az MNB nemrég már végrehajtott egy másik drága szoborrendelési műveletet: júniusban összesen 667 millió forintért kértek két kompozíciót a Magyar Telekom székházába. Az egyik egy harcoló medve-bika szobor lesz, mely a tőzsdei elemzésekben használt gyertyadiagramokból épül fel, ez 197 millió forintba kerül. A másik alkotás 30 méteres ezüstszínű felhőből kiugró kilenc óriási aranyszínű oroszlánt ábrázol majd, ez pedig 470 millió forintból jön ki. Ezeket a szobrokat is versenyeztetés nélkül rendelték meg, szintén Szőke cégétől, mely így

két hónap leforgása alatt összesen 993,5 millió forintnyi megrendelést kapott a jegybanktól.

(24.hu, G7)