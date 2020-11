90 százaléknál magasabb hatékonyságú koronavírus-vakcinát fejlesztett a Pfizer és a BioNTech

Több mint 90 százalékos hatékonyságú a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett koronavírus-vakcina, írja a Financial Times a két cég bejelentésére hivatkozva. Amennyiben pedig a gyógyszergyártók az amerikai gyógyszerészeti hatóság engedélyét is megkapják, még év vége előtt hozzáférhetővé válik az oltóanyag.

A vakcina kiemelkedő hatékonyságát az anyag tesztelésének harmadik körében állapította meg egy független tesztcsapat. A harmadik tesztfázis után már közvetlenül a kereskedelmi engedélyek megpályázása következik.

A tesztelés harmadik körében összesen 43 500 ember vett részt, de a hatékonysági jelentés csak a kísérletben résztvevő első 94, pozitív koronavírus-tesztet mutató alany reakcióit szedte össze. Közülük mindenki védettséget nyert a koronavírus-fertőzés ellen 28 nappal azután, hogy a két dózisú oltás első adagját megkapták. Az eredmények nagyon biztatóak, de a BBC megjegyzi, hogy a tesztalanyok túlnyomó többségénél még meg kell vizsgálni a fejleményeket, így az oltószer hatékonysági foka később még módosulhat. Azt is írják ugyanakkor, hogy az alanyokat hat országban oltották be, és egyetlen esetben sem merültek fel egészségügyi kockázatok.

A BioNTech vezetője, Ugur Sahin azt mondta az FT-nek, hogy számára ez "a lehetséges legjobb eredmény", a Pfizer-vezér Albert Bourla pedig úgy fogalmazott, hogy "ez egy nagy nap a tudománynak és az emberiségnek." Sahin azt mondta, hetek kérdése, és kérvényezni fogják az oltóanyag sürgősségi jóváhagyását az USA illetékes hatóságánál. A BBC szerint ezt november harmadik hetében tehetik meg, addig készülhetnek el a harmadik tesztkör többi résztvevője eredményeinek kiértékelésével.

Mindenesetre a vakcina most megállapított hatékonysága messze túlüti az FDA (Food and Drug Administration, az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala) által elvárt minimumot, mely csak 50 százalékos. A WHO szerint egyébként egyetlen oltóanyag sem tud 100 százalékot hozni.

A Pfizer és a BioNTech közlése szerint még idén le tudnak gyártani 50 millió adagot a vakcinából, jövőre pedig további 1,3 milliárdot. Az USA előre lefoglalt náluk 100 millió adagot, és opciósan további 500 milliót. Az Európai Unió éppen tárgyalásokat folytat a két céggel, 200 millió adag lefoglalásáról.

Elszálltak a tőzsdeindexek

A vakcinával kapcsolatos hírre a tőzsdék óriási emelkedésbe kezdtek világszerte, illetve a még vagy már zárva tartó tőzsdék úgynevezett határidős indexei, amelyekkel gyakran 24 órában kereskednek extrém emelkedést mutatnak.

Jellemző például, hogy a koronavírus miatti korlátozásokra reagálva a magyar piac indexe, a BUX tetemes veszteségbe fordult a reggeli pozitív nyitást követően, ám a potenciális sikerrel kecsegtető oltás mindezt elfeledtette, és a koradélutáni időszakban már közel 4 százalékos pluszban volt a mutató.

Ennél is nagyobb, 6 százalékos ugrást mutatott be a német DAX, míg a francia index, a CAC40 egészen extrém, 8 százalékos emelkedést mutatott. Az amerikai határidős indexek is óriási emelkedést vetítenek előre a fél 4-es nyitás előtt, hiszen az S&P 500-as index 4,5 százalékkal, a Dow még ennél is nagyobb mértékben, 6 százalékkal ugorhat meg.

Természetesen a történet nagy nyertese a Pfizer lehet, amely az általában viszonylag kiegyensúlyozottan teljesítő gyógyszerszektorban szokatlannak mondható 15 százalék feletti nyereséggel nyithat. Ha valaki azt gondolná, hogy ezt aligha lehet überelni, akkor elmondjuk, hogy a fejlesztésben a Pfizerrel együttműködő BioNTech papírjai 25 százalékkal drágulhatnak a tőzsdenyitást követően. Rövidtávon komoly megnyugvást hozhat, hogy kézzelfogható közelségbe került egy hatékony szérum. Ugyanakkor a járvány romboló hatásán a reálgazdaságok könnyen lehet, hogy csak hosszabb idő után tudnak túljutni.

