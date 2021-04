Még megmenekülhet a Dunaferr, egy kazah hátterű cégben reménykednek

Előszerződést kötött az ISD Dunaferr Zrt. és a Bécsben bejegyzett, komoly nehézipari cégekkel, erős kazah háttérrel rendelkező, tőkeerős Safin GmbH, valamint új cégként bejegyzés alatt van a Safin Donau Acélipari Zrt. dunaújvárosi székhellyel - derült ki a vállalat vezető jogászának hétfői sajtótájékoztatóján.

Nagy Péter elmondta, hogy a befektető "szeptember óta működteti a céget", beszállítja az acélgyártáshoz szükséges alapanyagok nagy részét, de a megállapodás értelmében kész a működtetést és a két fél közötti kapcsolatot magasabb szintre emelni. Megjegyezte, hogy a szerződés végleges formája még kidolgozás alatt áll. A jogász arról is beszélt, hogy a Safin által biztosított alapanyagokból a Dunaferr késztermékeket gyárt, majd a befektetővel együttműködve értékesíti azokat és a "megmunkálási megállapodás alapján" a befolyó bevételből a részesedés arányos a két fél hozzájárulása függvényében.

Nagy Péter, az ISD Dunaferr Zrt. vezető jogásza a Dunaferr igazgatósági épületében tartott sajtótájékoztatón 2021. április 19-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Nagy Péter, az ISD Dunaferr Zrt. vezető jogásza a Dunaferr igazgatósági épületében tartott sajtótájékoztatón 2021. április 19-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A vezető jogász szerint az utóbbi időben történtek és az ebből fakadó negatív sajtóhírek miatti bizalomvesztés sokmilliárd forintos kárral jártak.

Azt is elmondta, hogy most készül egy keresetlevél a Vasas Szakszervezet ellen, amely szerint a szakszervezetek 5,7 milliárd forintos veszteséget okoztak a nyilatkozataikkal a vállalatnak, és ezt peres úton megpróbálják majd behajtani. Szerinte a negatív nyilatkozatok miatt nem kapnak hiteleket és a beszállítók az egyébként szokványos 60 napos fizetési haladék helyett előre utalással kérik rendezni a szállításokat. A társaság emiatt csak a kapacitásainak 30 százalékát tudja kihasználni, miközben akár 100 százalékos üzletmenet mellett is mindent tudnának értékesíteni, ráadásul kimagasló, 50 százalékos árréssel.