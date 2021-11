A határon túl is segít az OTP Agrár

Magyarország a koronavírus-járvány miatti áruforgalmi korlátozások idején is bizonyította, hogy képes élelmiszerrel ellátni a teljes lakosságát, de mennyire számít versenyképesnek a magyar agrárium régiós szinten?

A járványhelyzettel járó korlátozások tavaly néhány hét alatt mutattak rá, hogy miért fokozott jelentőségű, stratégiai ágazat az agrárium, így mind a magyar mezőgazdaság, mind hazánk élelmiszeripara bizonyíthatta erősségét. Láthatóan a magyar élelmiszergazdaságban még most is jelentős tartalékok vannak, a legversenyképesebb szereplőket pedig már a nemzetközi piacon is számon tartják, ami egyszerre jelent kihívást és lehetőséget. Az, hogy hazánk agrárvállalkozói külföldi piacokon is fejlesszék versenyképességüket, nem csak gazdasági érdek, de még jobb minőségű élelmiszerek kerülhetnek mindannyiunk asztalára. Ezt a fejlődést szeretnénk segíteni rugalmas banki szolgáltatásokkal és szakértő tanácsadással.

A határon túli terjeszkedéstől sokakat riaszthat el, hogy nem csak idegen nyelven kell tárgyalni, de új jogi környezetben kell érvényesülniük. Hogyan segítheti ezt egy pénzügyi partner, amely már jelen is van az adott országban?

Pont ez az egyik fontos segítség, amit adhatunk, hiszen tanácsadóink nem csak pénzügyi kérdésekben szolgálhatnak megoldásokkal, de a kezdeti lépéseket is megkönnyíthetik. Ismerik a helyi szabályozási, támogatási és gazdasági kereteket, sőt Horvátországban és Romániában már pályázatírással és támogatási tanácsadással foglalkozó leányvállalataink is működnek. Emellett a határ mentén Szlovéniában, Horvátországban, Ukrajnában, de leginkább Szerbiában és Romániában akár magyar nyelven beszélő munkatársaink is rendelkezésre állnak.

Miben tud versenytársainál többet nyújtani az OTP Agrár a határon túl terjeszkedő vállalkozásoknak?

Ezt úgy szoktuk összefoglalni, hogy a „határon túl is bankon belül”, azaz arra törekszünk, hogy ügyfeleink bármelyik OTP Bankban magas szintű banki szolgáltatásokban részesüljenek. Magyarország mellett már 10 országban vagyunk jelen a régióban és mindenhol elérhetők vállalati szolgáltatásaink. A terjeszkedő cégek részére számos, kifejezetten az agrárvállalkozásokra szabott pénzügyi megoldást kínálunk, és ha van rá mód, a helyi támogatási lehetőségeket is becsatornázzuk számukra.

Ha a környező országokat vizsgáljuk, hol látják most a legnagyobb lehetőséget a helyi és akár a magyarországi agrárvállalkozások gyarapodására?

A Magyar Kormány Vajdaságban, Kárpátalján, Szlavóniában, Muravidéken, Erdélyben és a Felvidéken évek óta hirdet meg gazdaságfejlesztési programokat. A rendelkezésre álló források vissza nem térítendő támogatás formájában érhetők el. A közelmúltban újabb kormánydöntés született a programok folytatásáról. Mi pedig bármely környező országban segítünk megtalálni azt a fejlesztési irányt, ami növekedést biztosíthat a vállalkozásoknak.

Mit tanácsolna azoknak, akik külföldi terjeszkedésben gondolkodnak, miként érdemes belekezdeni, mik az első lépések?

Az adott piac információinak összegyűjtése, a lehetséges versenytársak és ügyfélszokások megismerése, partner-kapcsolatok kialakítása mellett a legfontosabb lépésnek a megbízható és stabil pénzügyi partneri kapcsolat kialakítását tartom. Ezért is lényeges, hogy magyarországi ügyfeleink kapcsolata a leánybankjainkkal nem a nulláról indul, hiszen OTP-s ügyfélként ismertek számunkra. Tehát Közép-Kelet-Európa meghatározó bankcsoportjaként kiterjedt fiókhálózattal, agrárvállalkozókra igazított pénzügyi megoldásokkal, és adott esetben a pályázatírást segítő tanácsadók révén átfogó szolgáltatásokkal segíthetjük partnereinket.

Az OTP agrárvállalkozásoknak kínált hiteleíről itt tájékozódhat >>

(x)