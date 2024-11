A kormány előkészítette a Liberty felszámolását

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Pintér Tamás marad a polgármester, stabil lesz a közgyűlési többsége is.

2023. október 20-án került hivatalosan is a Liberty Steelhez a felszámolt Dunaferr. Ajay Agarwall, a cég ügyvezetője múlt szerdán tájékoztatta az ideiglenes vagyonfelügyelőt, hogy nincs fedezetük a munkabérek kifizetésére — teszi hozzá a lap.

Haladéktalanul köteles bejelenteni a bíróságnak azt is, ha megállapítja, hogy az adós az együttműködési kötelezettségét súlyos módon megszegte.

