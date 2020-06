A koronavírus idején is van élet a banki finanszírozáson túl – itt a bizonyíték

Néhány héttel ezelőtt kevesen mertek volna arra fogadni, hogy a jelenlegi helyzetben egyáltalán lehetséges részvényt kibocsátani nemhogy a hazai, de a világ bármely tőzsdéjén. Az XTEND piacot mozgató állami szereplők és magáncégek azonban megmutatták, hogy még ilyen nehezített pályán is lehet, érdemes nekivágni ennek a feladatnak. A Covid-19 vírus okozta válság ellenére van olyan konstrukció ma a piacon, amit kihasználva lehet érdemi nagyságrendű tőkét bevonni, lehet befektetőt találni a hosszútávú célok finanszírozására – állítják a projektet menedzselő szakemberek.

Önök szerint mi mozgathatta a befektetőket egy ilyen nehéz időszakban? Miért jegyeztek például a Glosterből?

Horváth Zsolt: Nem hiszem, hogy a sikeres jegyzés mögött egy-egy konkrét okot, egy-egy jól körülhatárolható tényezőt kell keresni, de az vitán felül áll, hogy a befektetők - válság ide vagy oda - a jó befektetési lehetőségeket mindig keresik. A cég teljesítménye, kilátásai mellett fontos a jól megkonstruált modell is. A teljes képet látom a siker kulcsának. A szóban forgó konstrukciónak 3 fő pillére van, ezek mindegyike önállóan is használható lenne, azonban csak így egyben adják meg azt a pluszt, amitől igazán vonzó lehet a hazai intézményi és magán befektetők számára egy XTEND-en jegyzett papír.

Lehet tudni, hogy mi ez a három pillér?

Horváth Zsolt: Természetesen, az egyik maga az XTEND, mint új KKV-kra szabott kategória. Egyszerű, gyors, megfizethető. A másik az 50 százalékos bevezetési támogatás, enélkül a hazai KKV-k valószínűleg sosem kezdenének bele egy ilyen folyamatba. A harmadik a tőkepiacon ma elérhető forrásbőség és a döntéshozók, különösen a Széchenyi Tőkealap Kezelő elemzői, befektetői háttere. Nem csak hisznek ebben a szegmensben, tesznek is azért, hogy ezek a cégek sikeresek legyenek, többek között azzal, hogy nemcsak vizsgálják, de le is jegyzik a papírokat. Az Alapkezelő tőkebefektetésekkel segíti a piac fejlődését és új konstrukciókra is nyitott. A Széchenyi Tőkealap Kezelő, mint intézmény ezzel segíti a cégeket a növekedésben.

Horváth Zsolt, a Random Capital elnöke Horváth Zsolt, a Random Capital elnöke

Ezek szerint a BÉT-XTEND ígéretes piac - jönnek az újabb bevezetések, de hogyan lesz itt likviditás?

Jutasi Zoltán: Az XTEND piac betöltheti azt az űrt, ami a mai tőzsdei papírok és a tőzsdén kívüli cégek között van. Hiszünk abban, hogy a tőkepiac jövője Magyarországon azon múlik, hogyan tudja megszólítani a KKV szektort és ugyanezt megfordítva, a KKV szektor kiemelkedéséhez kulcskérdés, hogy mennyiben tudja a tőkepiaci finanszírozási lehetőségeket kihasználni a magyar KKV-k sokasága. Nem véletlen, hogy jelenleg nemcsak nálunk, de a világ fejlettebb piacain is ezen dolgoznak a tőzsdék és a gazdaságpolitikai döntéshozók. Gondoljunk csak az EU Tőkepiaci Unió kezdeményezésére, amelyben a KKV-k tőkepiachoz kapcsolása az egyik leghangsúlyosabb pont.

Horváth Zsolt: Az XTEND piac hosszú távú sikerének kulcsa, hogy mindkét fél, azaz a kibocsátók és a befektetők is megtalálják a számításukat. Utóbbiak esetében nagyon fontos a likviditás, hogy kalkulálható módon ki tudjanak szállni a cégekből. Ennek kulcsa a folyamatos kommunikáció, a befektetői figyelem fenntartása, amiért a kibocsátóknak a bevezetést követően is meg kell dolgozniuk. Ebben természetesen segítünk nekik például elemzői szolgáltatással is. Ez biztosíthatja, hogy a részvények iránti kereslet és kínálat is folyamatosan fennmaradjon. Azt persze fontos hangsúlyozni, hogy valószínűleg nem az XTEND piac lesz a day-traderek paradicsoma, hanem sokkal inkább a közép- hosszú távú befektetők terepe, akik 3-5 évben is hajlandóak gondolkozni. Dolgozunk azon is, hogy likviditást teremtsünk ezen a piacon, ma már ez az egyik fő fókusz a már bevezetett cégekkel végzett munkánkban. Kétségtelen, hogy a válság a terveinket felforgatta, de bízunk benne, hogy az ősz végére, legkésőbb jövő tavasszal folytathatjuk az ügyfeleink IPO-ját előkészítő munkát.

Számos válságkezelési megoldással álltak elő állami és piaci szereplők. Önök hol látják a saját és az XTEND piac szerepét ebben a folyamatban?

Jutasi Zoltán, a NAVIGATOR Investments vezérigazgatója Jutasi Zoltán, a NAVIGATOR Investments vezérigazgatója

Jutasi Zoltán: Jelenleg az egész gazdaság legégetőbb kérdése, hogyan lehet a kieső termelés és szolgáltatás miatt elmaradó bevételek ütötte lyukat betömni. A külső finanszírozás előtérbe kerül szinte mindenhol, márpedig akkor a tőkeoldali finanszírozás szerepe is hangsúlyosabbá kell váljon. Az elmúlt hetek eseményei megmutatták azt, hogy az XTEND piac alkalmas arra, hogy a hazai cégek tőkét vonjanak be a működésük finanszírozására. Nemzetközi szinten sincs hasonló konstrukció a piacon. A magyar XTEND piac számos eleme megtalálható más országokban, de így egyben csak Magyarországon alkalmazzák ezt a konstrukciót. Néhány EU-s tagország tőkepiaci szereplői vizsgálják azt is, hogy hogyan tudnák a modellt a saját piacaikon bevezetni. Ezzel együtt az XTEND a már fejlettebb forrásbevonási technikák közé tartozik. Azokál érdemes ebben gondolkodni, akiknél a banki és más tőkeoldali forrásokban már komoly tapasztalatra tettek szert a cégvezetők, azokat a lehetőségeket már amennyire lehetett, kihasználták.

Horváth Zsolt: A jó hír az, hogy az XTEND piacra lépés és a tőzsdei forrásbevonás előkészítését a korlátozások egyáltalán nem hátráltatják. Sem nálunk, sem a BÉT-en, sem a Széchenyi Tőkealap-kezelőnél nem állt le az élet, amit a Gloster gördülékeny bevezetése is bizonyít. Talán éppen most van itt az ideje sok cégnél, hogy egy pillanatra megálljanak, felpillantsanak a napi üzletmenetből és egy ilyen hosszú távú finanszírozási kérdést napirendre tűzzenek. Mi mindenesetre készen állunk és még nagyobb kapacitással keressük a potenciális új kibocsátókat. Minél több részvény van az XTEND-en, annál likvidebb lesz a piac és annál nagyobb eséllyel fordulnak az intézményi és kisbefektetők is ezek felé a papírok felé.

Horváth Zsolt a vezérigazgatója volt a Budapesti Értéktőzsdének és a Navigator csapatában is van BÉT-es vezetői múlttal rendelkező szakember. Adhat ez bármilyen többletet az XTEND-re készülő cégek számára, ha önökhöz fordulnak?

Horváth Zsolt: Jól ismerjük a tőzsdét, mint intézményt és kiváló a kapcsolat a vezetőivel és munkatársaival is, hiszen a Random Capital csapata már évtizedek óta dolgozik a hazai tőkepiac fejlesztésén. Pontosan tudjuk, hogy a tőzsde elvárásai a hazai cégek felé magasak, de nem teljesíthetetlenek. Azt hiszem ebben tudunk adni némi többletet az ügyfeleinknek is a bevezetési folyamat során.

Jutasi Zoltán: Az, hogy az ötödik cég jelenik meg a tőzsde XTEND piacán azt mutatja, hogy működik a konstrukció. A Navigator Investments maga is a hazai KKV szektor befektetője, biotechnológiai és gyártó cégben is van érdekeltsége a cégcsoportnak, így gyorsan megláttuk az XTNED piacban rejlő lehetőséget. Mindemellett a taná csadói üzletágunkon keresztül pontosan látjuk, hogy Magyarországon a közepes és kisebb cégek tőkeoldali finanszírozása komoly problémákkal küzd. A Random és a NAVIGATOR házassága a tőkepiaci tudás és a KKV vállalatfinanszírozási tapasztalatok szerencsés kombinációját adja, ami együtt már komoly előnyt adhat azoknak az ügyfeleinknek, akik az XTEND-re készülnek. Nem csak tanácsot adunk a partnereknek, de mi magunk is nap, mint nap KKV-s feladatokat, problémákat kezelünk.

Érthetjük ezalatt azt, hogy önök is tőzsdére készülnek?

Jutasi Zoltán: A NAVIGATOR Investments Zrt.-vel közvetlenül nem, de van olyan cégünk, ami előbb-utóbb tőzsdeérett lehet.

Mit értenek házasság alatt? Tulajdonosi kapcsolat is van a két cég között?

Horváth Zsolt: Nincsen, egyszerűen arról van szó, hogy a két cég nagyon szorosan együttműködik a projektek tervezése és megvalósítása során. Az ügyfeleink gyakorlatilag semmit sem éreznek meg abból, hogy a háttérben nem egy szolgáltató áll. Erős a csapatunk, az operatív munkát olyan projektvezetők végzik, mint például a NAVIGATOR jogi igazgatója, Dr. Bencze Miklós kollégánk, aki maga is cégvezetőként bizonyított már számos vállalatnál. Nem klasszikus értelemben vett tanácsadók vagyunk, magunk is vezetőként működünk, azt a tapasztalatot adjuk át az ügyfeleinknek, amit mi is teszünk a mindennapokban.

Elég egyedinek tűnik az önök modellje… Van más próbálkozó is, aki hasonlóval jelent meg az XTEND piacon?

Jutasi Zoltán: Tudomásunk szerint ebben az értelemben mi kínálunk egyedül komplex szolgáltatást. A NAVIGATOR által biztosított vállalatértékeléstől a projekt jogi feladatainak ellátásán át a Randomhoz köthető tőkepiaci tranzakció lebonyolításáig. Közhelyesnek tűnhet, de valóban mindent egyben adunk az ügyfeleinknek. Nálunk valóban van tartalma a „testreszabott szolgáltatások” kifejezésnek. Nem a polcról vesszük le a csomagot, amit kínálunk, hanem – a BÉT szabályok adta kereteken belül – minden ügyfél egyedi elbánásban részesül. Talán ennek is köszönhető, hogy az öt XTEND-es cégből néggyel mi dolgozunk, dolgoztunk együtt. A Gloster Nyrt.-t és a DM-KER Nyrt.-t is a Random-NAVIGATOR konzorciuma vitte tőzsdére, a Megakrán esetében pedig a bevezetést követően lettünk Kijelölt Tanácsadók, a Cyberg XTEND-re lépését pedig még független szakértőként Horváth Zsolt kollégánk segítette.

Horváth Zsolt: Az XTEND piac indulása óta jelen vagyunk a piacon, a kezdet kezdetén is komolyan hittünk már a koncepcióban és ez azóta sem változott. A Random és a NAVIGATOR terveink szerint az idén még legalább 3-4 projektet indít el. Az új piac beindulásához részvények kellenek az XTEND kategóriában, ehhez szeretnénk mi minél nagyobb mértékben hozzájárulni. Nyilván egy elhúzódó válság sok mindent felülírhat, de mi és a partnereink is, - értem ez alatt a BÉT-et és a Széchenyi Tőkealap Kezelőt, dolgozunk új cégek felkutatásán is. Emellett folyamatosan bővítjük az elérhető szolgáltatások körét, így a fentiek mellett hamarosan indul az elemzői szolgáltatásunk is.

Miért fontos, hogy elemzést is közzétegyenek az XTEND-es cégekről?

Jutasi Zoltán: A piac működéséhez elengedhetetlen, hogy a bevezetett cégekről a befektetők folyamatos tájékoztatást kapjanak, és ne csak a szokásos pénzügyi jelentéseket, hanem elemzéseket is olvashassanak, amik segítenek a befektetési döntéshozatalban. Éppen a BÉT egy másik kezdeményezése - az elemzések támogatása - bizonyítja, hogy mekkora értéket jelenthet ez a befektetőknek, így közvetve maguknak a kibocsátóknak is. Ezt szeretnénk az XTEND-en lévő cégek számára is elérhetővé tenni. A NAVIGATOR és a Random is független szolgáltató, minden intézményi befektetőt és magánszemélyt képesek vagyunk úgy elérni, hogy nem a saját érdekeltségünkbe tartozó terméket kínáljuk. Ez a függetlenség itt nagyon fontos, hitelesebbé teszi az egyébként nem könnyű döntésben az általunk menedzselt termékeket.

Az elemzésekből jól látszik, hogy a válságok, a lejtmenetek okozta árfolyammozgások, ciklusok rövidülnek, a szélsőértékek pedig nőnek. Vagyis egy pozitív irányú változás esetén ezen vállalkozások papírjai sokkal jobb eredményeket produkálhatnak, mert még olyan növekedési szakaszban vannak, ahol akár évi 30-40 százalékos fundamentális növekedés is elérhető a cégek árbevételét, EBITDA-ját, vagy az adózott eredményét tekintve. Ezeket persze nehéz az árfolyamokban árazni, de azt a piac úgyis elvégzi azt. Az elemzésekkel folyamatosan naprakész információhoz juttathatjuk az intézményi és a kisbefektetőket is azokkal a papírokkal kapcsolatosan, amiket mi segítettünk a tőzsdére.