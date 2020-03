A koronavírus miatt többen kényszerülhetnek faktoringra

A Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint jelentősen nőtt az exportügyletek finanszírozási igénye. A 2018-as 4 százalék után 2019-ben 9 százalékát adták az exporthoz kapcsolódó faktorálások.

A piacon 2019-ben 2847 milliárd forint volt a faktorált forgalom, míg a faktorált állomány bruttó 319,8 milliárd forintot tett ki, nettó 268 milliárdos érték mellett. A CIB forgalma tavaly a 2018-as rekordévet is túlszárnyalta közel 190 milliárdos forgalommal és bruttó közel 35 milliárdos (nettó közel 30 milliárdos) állománnyal.

A faktoring rugalmasan kialakított finanszírozási forma, amely már pusztán a vevőkövetelések fedezetével elérhető. Növeli a beszállítói helyzetben lévő cég likviditását, ezáltal a versenyképességét is. A faktorálás során a bank finanszírozást ad az ügyfél követelésállományára, és akár mentesíti a vevők fizetési kockázata alól is. Ez a finanszírozási forma nemcsak a kis- és közepes vállalkozások számára előnyös, hanem akár a nagyobb cégeknek is, hiszen így ügyfeleinknek nem kell kivárniuk a vevőkkel leszerződött 30-90 nap fizetési futamidőt, hanem a banktól azonnal pénzükhöz jutnak.