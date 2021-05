A magyar autósok is megválthatják a lelkiismeretüket

A Shell Hungary keddi sajtótájékoztatóján a társaság hazai vezetői mellett jelen volt Kapitány István, a vállalat globális alelnöke is és a vállalat környezetbarát működése mellett egy újdonságnak számító kezdeményezésről is beszámoltak.

Mint Solti Andrea, a Shell Hungary igazgatóságának elnöke elmondta, a vállalat 2050-re karbonsemlegessé kíván válni. Ehhez egyrészt a saját kibocsátásukat jelentősen szeretnék csökkenteni, továbbá karbonsemlegesítési programokban is részt vesznek, hogy a tevékenységük eredményeként ne növekedjen a széndioxid-kibocsátás.

Kapitány István arról beszélt, hogy az energiaátmenet korát éljük, és világszerte azon dolgoznak a vállalatok, hogy a széndioxid-kibocsátásukat visszafogják. Így tesz a Shell is, ugyanakkor az ambiciózus célok megvalósítása csak lépésről-lépésre történhet. Szerinte egy energiavállalat számára óriási kihívás a karbonsemlegesség elérése. A társaság által kidolgozott megvalósítási stratégia három pilléren nyugszik. Ezek a következők:

Az energiahatékonyság növelése és a kibocsátás csökkentése

Az alacsony kibocsátású üzemanyagok elterjesztése

Karbonsemlegesítés

Számos fontos lépés történt a fentiek kapcsán világszerte és Magyarországon is. A társaság a bioüzemanyagok előállításában és forgalmazásában globálisan piacvezetőnek számít. Emellett a földgázüzemű járművek ellátását is egyre több helyen tudják biztosítani, ahogy a nemzetközi szintéren például a hidrogénhajtású közlekedési eszközök töltése irányába is komoly lépéseket tettek. Ezeknél is fontosabb, hogy az elektromos töltőhálózatot mindenütt fejlesztik, ennek jegyében például a magyar autópályák mentén. Ugyanakkor Kapitány István kiemelte, hogy számos esetben járnak a piac előtt, legyen szó hidrogénhajtásról vagy elektromos töltési lehetőségekről, és a kereslet még nem éri el a kínálati szintet.

Az elektromos töltőállomásokat is fejleszti a Shell (Illusztráció - Fotó: MTI/Varga György) Az elektromos töltőállomásokat is fejleszti a Shell (Illusztráció - Fotó: MTI/Varga György)

A vállalat és a fogyasztók számára is új lehetőséget jelent a Shell által most bevezetett karbonsemlegesítési szolgáltatás, amelyet Bujdosó Andrea, a vállalat Magyarországért és Szlovéniáért felelős értékesítési menedzsere ismertetett.

Ennek keretében a töltőállomásokon az autósok megválthatják úgymond az általuk okozott szennyezést. A vállalati és egyéni vásárlók is kifizethetik a vásárolt üzemanyag várható CO2-kibocsátás mértékét, amely literenként bruttó 6 forint. A Shell pedig a befolyó összegeket természetalapú szolgáltatásokba fekteti, ami jellemzően erdősítést, újraerdősítést vagy erdők megóvását jelenti. Mint elhangzott, ezek a legmagasabb standardok szerint akkreditált nemzetközi programok. Jelenleg ilyen magyarországi program nincs, ám amennyiben a jövőben itthon is lesznek ilyenek, akkor ezek is bekerülhetnek a portfolióba.

A karbon-semlegesítési szolgáltatást először az Egyesült Királyságban vezették be, majd azóta számos más országban is. A legsikeresebb működés esetén a vásárlók több mint 10 százaléka élt ezzel a lehetőséggel és járult hozzá a föld megóvásához anyagilag is. A magyar vezetők nagyon bíznak abban, hogy itthon is sikeres lesz a program, és sikerül elérni a 10 százalék feletti arányt. A program során egyébként 4 millió tonna CO2-kibocsátást váltottak ki, ami 8 millió fa CO2 megkötésével egyenértékű.

A vezetők beszéltek a Shell magyarországi lépéseiről is, amely révén a hazai részleg teljesíteni tudja 2050-ig az előírt karbonsemlegességi kötelezettséget. Ennek keretében Magyarországon már a töltőállomások többsége megújuló energiával működik, s az energiahatékonyság is prioritást élvez. Ennek keretében például jobb a szigetelés a töltőállomásokon.