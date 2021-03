A Mészáros-gyerekek cége építheti fel az MLSZ új edzőközpontját közel 2 milliárdért

Győztest hirdetett a Magyar Labdarúgó Szövetség a Telkibe tervezett edzőközpontja kivitelezéséért indított közbeszerzésén.

A sportkomplexumot a Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában álló Gerecse-Plusz Kft. építheti fel nettó 1,9 milliárd forintért.

A munkába alvállalkozókat is bevonnak, erről egy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalára feltöltött kiegészítő dokumentum árulkodik. Aszerint a feladatokat a Gerecse-Plusz a Creatiger Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.-vel, a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.-vel, az Egyed és Egyed Kft.-vel, az ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel

és a Fejér-B.Á.L.-lal osztja majd meg.

A projekt két szempontból nagyot módosult az eredetileg elképzelthez képest: alapból 2020-ra már el is készült volna (erre utal, hogy a 2020-as évszám szerepel a közbeszerzés nevében, illetve az eredeti célévet az MLSZ még jóval korábban, 2018-ban megerősítette lapunknak), valamint az elsőre megálmodott összköltsége a tender szövege szerint még 1,5 milliárd forint volt. Ami furcsa, mert az MLSZ, mint azt lapunknak szintén már évekkel ezelőtt elárulta, még jóval a közbeszerzés kiírása előtt, már 2018-ban azzal kalkulált, hogy végül 2 milliárd forint körül lesz az összköltség. A kivitelezésért indult versenyt egyébként nyílt eljárásban bonyolították, összesen hét cég pályázott, a Mészáros-közeli győztessel a szerződést február 25-én írta alá az MLSZ.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményből kiderül, hogy pontosan hogy is fog kinézni a komplexum, és az is, hogy a munkálatok komoly tereprendezési feladatokkal is járnak a központ tervezett területe körül.

Nem az és nem ott, de azért stimmel

Először is, a projekt neve félreérthető. Telkiben már van ugyanis edzőközpontja az MLSZ-nek, de azt kinőtték, így most valójában ez bővül a szomszédos Pátyhoz tartozó ingatlanokon, tehát ez alapján nem teljesen új központot húznak fel, és nem is Telkiben.