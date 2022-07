A rövid felkészülés ellenére is kimagasló volt a vizes-vb közvetítése

192 ország nézői mellett az úszószövetség is hálás a 4iG Csoport tagvállalatainak a vizes-vb jól sikerült közvetítéséért.

Rajtunk voltak a világ szemei. Fotó: 4iG Rajtunk voltak a világ szemei. Fotó: 4iG

Az Antenna Hungária Zrt. 326 órán át közvetítette hiba nélkül, a tőle elvárt magas minőségben a Budapesten rendezett FINA világbajnokságot – a rendkívül rövid felkészülési idő, a váratlan események, többszöri áramkimaradás és viharok ellenére is. Az öt sportágat (úszás, vízilabda, nyíltvízi úszás, műugrás, műúszás) felvonultató vizes-vb-re. A hét helyszínen 130 ezer néző láthatta élőben az eseményeket, amelyekről 192 országba juttatta el a felvételeket az Antenna Hungária, hogy a televíziónézők is átélhessék a versenyek izgalmát.

„Hálásak vagyunk az Antenna Hungáriának, hogy a rendkívül rövid felkészülési idő ellenére magas színvonalon, hiba nélkül közvetítette a 19. FINA világbajnokságot, 192 ország nézőihez eljuttatva a vb-t, egyszersmind jó hírünket”

– hangsúlyozta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a 19. FINA Világbajnokság szervezőbizottságának elnöke, aki hozzátette: „Történelmet írtunk a mindössze négy hónap alatt megrendezett, közel 200 ország 5000 képviselőjével lezajlott vizes-vb megrendezésével. Túlzás nélkül kijelenthetjük, amit a Nemzetközi Úszó Szövetség elnöke is elmondott, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnoksága, amelynek sikeréhez az Antenna Hungária is hozzájárult.”

„Tizennyolc kilométernyi kamerakábelt húztunk ki, összesen 171 kamerával, többféle víz alatti speciális eszközzel, drónokkal és spider kameramozgató berendezésekkel dolgoztunk annak érdekében, hogy a nézők minél több részletet láthassanak. A 2017-es vizes-vb tapasztalatait is kamatoztatva sikerült megszervezni az esemény teljes televíziós közvetítését, amelyen a több mint 350 munkatársunk szakértelmének, lelkesedésének és kitartó munkájának köszönhetően bravúrosan teljesített az Antenna Hungária”

– hangsúlyozta Papp-Gerlei Gyöngyvér, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Az Antenna Hungária feladatai nem csupán a televíziós közvetítések lebonyolításában merültek ki, a cég Host broadcasterként építette ki a rendezvény lebonyolításához szükséges International Broadcast Centert (IBC), valamint hét helyszínen Technical Operation Centert (TOC) is létrehozott. Ezen felül a távközlési vállalat biztosította a helyszínre látogató kéttucatnyi médiatársaság technikai igényeit, 31 kommentátori állást épített ki és 53, interjúk elkészítésére használható, úgynevezett mixed zone-t alakított ki.

Technikai háttér

Az Antenna Hungária több mint 120 fős saját stábbal, és tíz alvállalkozó bevonásával biztosította a rendezvény számára a telekommunikációs, az IT desktop és az IT security szolgáltatásokat. A helyszínek között nagykapacitású privát adatkapcsolati hálózatot alakított ki a távközlési vállalat, amely a teljes adatátvitelt (TV, videó, internet, adat) biztosította az egyes versenyhelyszínek között, valamint kiépített egy, kifejezetten az eseményre dedikált IT- és távközlési management központot is. Az Antenna Hungária a kialakított hálózaton több, szeparált vezetékes és vezeték nélküli alhálózatot biztosított, több száz aktív eszközzel (több mint 300 AccesPoint és 140 switch). Az Antenna Hungária ezen idő alatt mintegy 1300 vezetékes végpontot épített ki a FINA, a szervezőbizottság és a média társaságok számára. A biztonságos adatfolyamot az Antenna Hungária saját DDoS-megelőző szolgáltatásával garantálta. Az IT rendszerek kibertámadások elleni védelmét központi tűzfalak segítségével és saját biztonsági műveleti központjával teljeskörűen biztosította a telekommunikációs társaság. Ezen felül a vállalat a FINA hivatalos YouTube csatornája számára is folyamatos streamingszolgáltatást nyújtott a versenyekről. Az Antenna Hungária közel 120 helyszíni kijelzőt helyezett ki, valamint IPTV szolgáltatást nyújtott ezeken, illetve a szervezők közötti kapcsolattartáshoz elengedhetetlen, közel 400 IT kliens és kommunikációs eszközt is üzemeltette.

A budapesti FINA 2022-es világbajnokság közvetítési, telekommunikációs és IT szolgáltatásainak biztosítása megmutatta, hogy a 4iG Csoport tagvállalatai közötti szoros együttműködésnek milyen tényleges előnyei vannak. A vizes-vb technológiai hátterének biztosításában az Antenna Hungária Zrt. partnereként a HungaroDigitel működött közre, amely SNG műholdas jelátviteli szolgáltatást nyújtott a Lupa tónál a feladatok ellátására. A DIGI a margitszigeti helyszíneken látta el a rendszer-telepítési és -üzemeltetési feladatokat, két további helyszínen pedig az Invitech és az Antenna Hungária közösen nyújtott bérelt vonali szolgáltatást.