“A vasút szétesése folytatódik” – nemzetközi fővonal dőlt be a MÁV-nál

A MÁV kedd esti közleményében azzal indokolta az intézkedést, hogy a rendszeres vágánydiagnosztikai vizsgálatok feltárták: a Szentgál–Városlőd-Kislőd szakaszon a csapadékvíz elvezetése nem kielégítő, így a felgyülemlett nedvesség alámossa a pályát. Emiatt a biztonságos közlekedés érdekében már korábban ideiglenes sebességkorlátozást vezettek be itt.

A szervezet állítása szerint „2018-ban és 2022-ben is egész nyáron (!) zárva volt” az említett szakasz felújítás miatt, most mégis le kellett zárni.

Az MKK szerint legalább fél éve ismert a probléma, ami miatt „a teherforgalom le is volt tiltva, és a személyvonatok is 10-es lassújel mellett zötyögtek át az érintett szakaszon”.

A Magyar Közlekedési Klub szerint a Veszprém-Ajka szakaszt kétszer is felújították az elmúlt években, most mégis bedőlt.

