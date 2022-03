A YouTube is blokkolja az orosz propagandát

A Google európai divíziójának Twitter-bejegyzése szerint a tilalom "azonnal életbe lép", ám "rendszereinknek kell némi idő, hogy beinduljanak". A bejelentés arra is kitér, hogy a cég folyamatosan figyeli az eseményeket, és gyorsan cselekszik, ha bármilyen változás állna be a helyzetben.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.