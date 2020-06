Adóparadicsommá vált Magyarország? Jövőre még inkább az lesz

Ez az agresszív tőkevonzás azonban nem tetszik mindenkinek: az Európai Parlament bő egy éve fogadott el egy jelentést, mely szerint Magyarország és további hat tagállam (Belgium, Ciprus, Írország, Hollandia, Luxemburg, Málta) adóparadicsomszerűen működik és lehetővé teszi az agresszív adótervezést. Ettől természetesen még nem kell kétségbe esnünk - a maga módján a többi ország is mindent elkövet a befektetések elnyerése érdekében - mindenesetre az, hogy tovább csökken a tényleges társasági adóteher nálunk, nem arról fogja meggyőzni az uniós testületeket, hogy ideje levenni a listáról Magyarországot.

Alapvetően két tényező magyarázza ezt: a fejlesztési tartalékra már nem vonatkozik nyereségarányos korlát, vagyis akár a teljes adózás előtti eredmény csökkenthető lesz ezen a jogcímen. Valamint azzal is számol a kormány, hogy a cégek jövőre is kimaxolják a látvány-csapatsportok támogatását. Ezekre visszavezethetően az érvényesített adókedvezmények összege az idei 50 milliárd forintról 60 milliárdra emelkedik jövőre. Így a fizetendő társasági adó 553,9 milliárd forint lesz jövőre.

A tényleges - tehát a kedvezményeket figyelembe vevő - adókulcs azonban még ennél is alacsonyabb. A 2021-es költségvetési törvényjavaslat alapján idén az átlagos társasági adóterhelés 5,9 százalék lehet. Jövőre még jobban megéri nálunk adózni: a kormányzati előrejelzés szerint 5,5 százalék lesz az effektiv adóteher.

