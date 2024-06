Százmillió forintokat éget el az Orbán-kormány tengeri álma – nagy bukás a trieszti kikötő?

Magyarország adriai kikötőjének története egyáltalán nem ma kezdődött, hiszen először 2019 júniusában számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány kikötő és logisztikai bázis létesítésére irányuló terveiről. A miniszter ekkor azt is elárulta, egy 32 hektáros területen tervezgetnek.

Az idő azóta csak telik, a projekt azonban csak haladgat: azután, hogy 2022 végén bemutatták a végrehajtani kívánt fejlesztési koncepciót, amelynek nyomán évi 2,5 millió tonna mozgatására, közúti és vasúti szállítások fogadására egyaránt alkalmas kikötőt hoznának létre, az építkezés még nem indult meg, pedig Szijjártó Péter azt ígérte, hogy 2026-ban már használhatják a hajók a kikötőt.

Ígéret már van a kikötőre, kikötő még mindig nincs

Az ügyben legutoljára egy hónapja érkezett érdemi hír, Magyar Levente külügyi államtitkári minőségben válaszolt az LMP-s Keresztes László Lóránt arra vonatkozó kérdésére, hogy mikor lesz tengeri kikötője Magyarországnak. Mint írta:

folyamatosak az egyeztetések az olasz féllel a beruházás előkészítése kapcsán. A tárgyalások jelen állása szerint a partfelépítési és mederkotrási munkák ebben az évben megindulhatnak.

Pénznyelő

Addig azonban, amíg ez nem történik meg, az Adria Port Zrt. csak a pénzt viszi. 2023-ban a cég 16 730 eurós (6,35 millió forint) árbevételt jelentett, ez azonban nem sokra volt elegendő, hiszen a zárás szerint 981 952 eurós (373,14 millió forint) veszteséget ért el a vállalat – az átváltáskor 380 forintos euróárfolyammal számoltunk. Az éves teljesítmény nagyságrendileg megegyezik a 2022-es eredménnyel; igaz, annyival talán vigasztalódhat az állam, hogy az egy évvel korábbihoz képest most nem került egymillió euró fölé a mínusz.

Osztalékot a méretes veszteség mellett érthető módon nem fizettek, az eredménytartalék viszont a 2023-as zárás után már 3,1 millió eurós mínuszba fordult. Az Adria Port Zrt. stabilitásáért ezzel együtt sem kell aggódni ugyanakkor, hiszen a vállalatban bőven van pénz: a 43,9 millió eurós saját tőke bőven elég a kiadások fedezésére.

A projektcég egyébként egy igen zsíros bankszámlával is rendelkezik, hiszen a tárgyévben 13,27 millió eurót tartottak pénzintézetben, ez még növekedett is a 2022-ben jelentett 11,97 millió euróhoz képest.

Az olasz államnak is tartozik az Adria Port

A cégnek hosszabb távú kötelezettségei nincsenek, a 193,8 ezer eurós adósságok mindegyike rövid lejáratú, azaz egy éven belül fizetendő. Ezek közül a legnagyobb tételt a szállítókkal szembeni tartozások jelentették, mintegy 143,5 ezer euró értékben. Érdekesség, hogy a magyar állami cég emellett Olaszországnak is adós még valamennyivel: a „költségvetéssel és olasz állammal szembeni kötelezettségek” 21,1 ezer euróra rúgtak a tárgyévben, ez minimális emelkedést jelentett a megelőző évhez képest is.

Így jött össze a mínusz

Miután egyelőre csak a kikötő kiépítésének előkészületei zajlanak, egyáltalán nem meglepő, hogy a vállalat ráfordításainak sorában igen komoly tételek szerepelnek, különösen az igénybe vett szolgáltatások 913,7 ezer eurós költsége járulhatott hozzá a csúnyán mínuszos eredményhez. Ezek közül a legnagyobb, több mint 300 ezer eurós kiadást a jogi és közjegyzői költségek jelentették:

Részlet az Adria Port Zrt. beszámolójából

Mivel gazdálkodik a cég?

Az Adria Port jellegéből adódóan igen komoly eszközparkkal rendelkezik, ezzel pedig beszámolójában is elszámolt. A befektetett eszközök legjelentősebb hányadát, 23,35 millió eurót az ingatlanok jelentették, bizonyára ide tartozik a Szijjártó Péter által is említett 32 hektár. A cégnek már folyamatban van egy be nem azonosított beruházása is, ennek értéke 2023-ban 3,03 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 1,94 millió euróhoz képest.

Mennyit kerestek a dolgozók?

A vállalat részletes adatokat közölt a személyi ráfordításairól, így pontosan tudhatjuk azt, hogy mennyire jártak jól az állami kikötős cég alkalmazottai. A tárgyévben összesen 12 fő dolgozott a cégnél, akiknek 442 ezer eurós bérköltséget fizettek ki – a kiegészítő melléklet alapján ebből bruttó 71,7 ezer euró a vezető tisztségviselőnek kifizetett bér volt. Ez azt is jelenti, hogy

a cégjegyzékben vezérigazgatóként, és egyedüli vezető tisztségviselőként feltüntetett Garai Péter havonta valamivel több mint 5975 eurós, azaz nagyjából 2,2 millió forintos fizetésért vezette az egyelőre masszívan veszteséges céget.

Új leánya született a cégnek

A 2022-es beszámolóban még csak egy olasz cég tűnt fel a magyar projektcég kapcsolt vállalkozásai közt: az elérhető adatok szerint tengerészeti és víziközlekedési szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Aquila Srl. 508,4 ezres saját tőke mellett 170 ezer eurós veszteséget termelt.

A legújabb beszámolóban azonban feltűnt egy újabb „leány” is, a Milánóban bejegyzett APH Invest Srl.-t 2023 májusában alapították, és az olasz cégjegyzék szerint inaktív státuszú.