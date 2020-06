Áfabevallás, online számlázás - mi változik júliustól?

A PwC adószakértője felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentési kötelezettség a továbbiakban is csak azokat a számlákat érinti, amelyekkel kapcsolatban az adózó levonási jogával él - tehát ha az adózó a tevékenységének sajátosságából fakadóan, vagy a beszerzett termék, szolgáltatás jellege miatt adólevonással nem élhet, úgy az ilyen számlák összesítő jelentésben történő feltüntetése nem szükséges. Ugyanakkor, ha egy számlán részlegesen gyakorol adólevonási jogot az adózó, ebben az esetben az összesítő jelentésben a számlán szereplő áthárított adó teljes összegét szükséges feltüntetni, nem csak a ténylegesen levont adót.

Július 1-jétől az adóalanyok által teljesített adatszolgáltatások szabályai lényegesen meg fognak változni, mivel az eddigi 100 ezer forintos áthárított adó értékhatárt eltörlik az összesítő jelentés esetében. Az új szabályozások szerint az adózóknak minden olyan számlát szerepeltetniük kell az összesítő jelentésükben, amelyhez kapcsolódóan az adott időszakban adólevonási jogot gyakorolnak, illetve minden olyan számlával egy tekintet alá eső okiratot is, amelynek hatását az adott időszakban veszik figyelembe.

„A COVID-19 miatt kialakult helyzetben számos társaság részéről felmerült a kérdés, hogy a jogalkotó tervezi-e ezen változások hatályba lépésének halasztását. Az adóhatóság több fórumon is megerősítette, hogy ilyen halasztás nem várható, azonban a szankciót érintő moratórium igen. A társaságoknak néhány hete maradt a felkészülésre, ezt érdemes szem előtt tartani” – mondja Farkas Gábor, a PwC Magyarország Adó- és Jogi Tanácsadási Üzletágának igazgatója.

