Aláírták a debreceni akkumulátorgyár-beruházásról szóló szerződést

Magyarország történelmének valaha volt legnagyobb beruházása jön létre Debrecenben – közölte a kínai CATL kínai akkumulátorgyár alapító szerződésének ünnepélyes aláírása alakalmával elmondott hétfői beszédében Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, az elmúlt két és fél évben – a koronavírus-járvány, valamint az orosz–ukrán háború következtében – a világgazdaság kétszer is „a feje tetejére állt”, Magyarországon azonban ebben a két évben is hatalmas volumenű akkumulátorgyárak alapítását jelenthették be. A tárcavezető szerint ez a két beruházás két alapvető világgazdasági folyamatot igazol vissza:

az autóiparban az elektromobilitás irányába mutató forradalom, illetve

a keleti vállalatok egyre radikálisabb térnyerése a világgazdaságban és Európában is.

Szijjártó úgy vélte, a magyar kormány mindkét folyamatra helyesen reagált, aminek alátámasztására azt mondta, a magyar autóipar teljesítménye 2010-hez képest 2,5-szeresére emelkedett, 9500 milliárd forintra nőtt, illetve Németország és Kína mellett Magyarország a harmadik ország, ahol a három prémium autómárka (BMW, Mercedes, Audi) gyártóbázissal fog rendelkezni, akik számára ugyancsak fontos az elektromobilitás kérdése. A külügyér emlékeztetett, 12 éve meghirdették a keleti nyitás politikáját, az elmúlt években sorra Dél-Korea és Kína hozták a legnagyobb beruházásokat hazánkba.

Szijjártó Péter érkezik az ünnepélyes aláírásra (Fotó: Facebook / Szijjártó Péter) Szijjártó Péter érkezik az ünnepélyes aláírásra (Fotó: Facebook / Szijjártó Péter)

A tárcavezető felidézte, az akkumulátorgyár egy 3000 milliárd forintos beruházással jön létre, ami egész Európában a legnagyobb összegű beruházás, sőt egész Európában az elmúlt tíz év öt legnagyobb zöldmezős beruházás közé tartozik. Emlékeztetett, a CATL-nek eddig csak Kínában és Németországban volt gyáregysége, az ő, debreceni gyár viszont 9 ezer új munkahelyet hoz létre.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, mint minden nagyberuházáshoz, a debreceni akkumulátorgyárhoz is kínált Magyarország támogatást, amit – mihelyt az uniós notifikációs folyamatot lezárják – nyilvánosságra is fognak hozni.

A most aláírt szerződés értelmében A CATL egy 221 hektár nagyságú területet vásárolt meg, a gyárban pedig a tervek szerint 2025-től termelni is szeretnének – mondta Szijjártó, aki emlékeztetett arra is, Magyarország jelenleg is harmadik helyen áll az elektromos akkumulátorok termelésében, a CATL gyárberuházása pedig azt jelenti, hogy a világ hat legnagyobb elektromosakkumulátor-gyára közül három itt lesz, Magyarországon.

A debreceni akkumulátorgyár-beruházást augusztus közepén jelentették be, a kormányzat pedig augusztus 18-án hozott rendeletet arról, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azt.