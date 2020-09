Alig lézengenek Ferihegyen, jöhet a kifutópálya felújítása

A várakozásoknak megfelelően erősen csökken az utasforgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az üzemeltető Budapest Airport néhány napja megerősítette, hogy októberre is 90 százalékos forgalomcsökkenésre számít 2019 azonos időszakához képest. A külföldiek beutazási tilalmának feloldásáról semmi hír, sőt, valószínűleg meghosszabbítják októberre is. A BA napokban újabb elbocsátást jelentett be.

A visszaeső utasforgalom más költsélgcsökkentő döntésre is kényszerítette az üzemeltetőt. Egyebek között lezártak viszonylag nagy területeket a terminálokon belül. Ezekről részletesen ebben a cikkben írtunk. A teherforgalom ugyankkor folyamatos, ez nemzetgazdasági szempontból is fontos. Szerencsére itt nincsenek fennakadások, sőt, az év közepén még új járat is belépett a forgalomba. Az viszont biztos, hogy nehéz hetek-hónapok jönnek ebben az ágazatban is.

A pályafelújítási ütemterv mindemellett nem sérült, a BA a hét végén közölte, hogy hétfőn megkezdődik a 2. kifutópálya egy ütemben történmő felújítása. Az 1-es pályánál tavasszal már elvégezték a karbanbtartási munkálatokat.

Hétfőtől minden fel-és leszállást az 1. pályán végeznek el, így a környező települések felett átmenetileg megnövekedhet a légiforgalom, ez azonban a szeptember elejétől tapasztalható újbóli utasszámcsökkenés miatt a szokásoshoz képest számottevően lecsökkent gépmozgást jelent – tudatta lapunkkal a vállalat.

A munkálatok részeként javítják a gurulóutak vízelvezetési rendszereinek aknáit és az Y-gurulóút aszfaltpadkáját, karbantartják a pályahőmérő műszereket, navigációs és fénytechnikai rendszereket és olyan kisebb betonfelület-javításokat is elvégeznek, amelyek továbbra is, hosszútávon garantálják a repülés biztonságát.

A 2. futópálya betonburkolatának felfestései is megújulnak, a földetérési zónában pedig – a futóművek megfelelő tapadásának biztosítása érdekében – eltávolítják a kerekekről származó, leszállások során odaégett gumit. A futópályazárat kihasználva a zöldfelületeken kaszálást végeznek: a repülés biztonsága szempontjából ez is rendkívül fontos, hiszen a magasabb aljnövényzetben megbúvó rágcsálók odavonzzák a repülésbiztonsági kockázatot jelentő, nagytestű ragadozómadarakat is.

Tavaly fejeződött be a legmodernebb műszeres leszállító rendszer telepítése, amely kedvezőtlen látási viszonyok mellett segíti a repülőgépek biztonságos fel-és leszállását.