Autókárpit, ugyan mi baja lehet?

Hol van egyáltalán kárpit az autóban?

Meglepően sok helyen. Ami annyira nem tűnik fel senkinek, az rögtön a tetőburkolat, továbbá a padlóburkolat és a csomagtér burkolata. Emellett az ülések, fejtámlák és sok esetben az ajtók egy jelentős része is kárpitborítást kap. Mint láthatod, elég nagy felületről beszélünk. Persze ez változó, nem aranyszabály, van, ahol kevesebb, van, ahol több kárpitot találsz. A lényeg, hogy jellemző felületről beszélünk, amit általában érnek bizonyos külső behatások.

Ha menthetetlen a kárpit

Nézőpont kérdése, de valaki szerint ez a kisebb baj, mások szerint meg inkább a nagyobb. Lássuk, miért. Aki szerint ez a nagyobb gond, az azzal érvel, hogy egy nagyobb szakadás esetén cserélni kell a teljes kárpitot. Aki szerint ez a kisebb gond, az szintén ezzel érvel, hogy cserélni kell a teljes kárpitot. Ez azért lehet, mert egy cserével teljesen megszüntethető a kárpit hibája, mert teljesen megújul a felület. És van, aki úgy érzi, ez sokba kerül neki, vagy nagy macera. Más pedig örül, hogy megússza annyival, hogy kifizeti a cserét, és már mehet is tovább az autóval.

Ha nem szakadt, de erősen szennyezett a kárpit

Mint szinte minden felületre, ami be tudja szívni a rá öntött folyadékot, erre is igaz, hogy könnyű rajta foltot hagyni. Eleve azokon a felületeken, ahol mi is érintkezünk a kárpittal (ülés, könyöklők), ott egy zsíros réteg rakódhat le a bőrünkről.

Fontos, hogy sem ezt, sem a foltokat nem érdemes dörzsöléssel megpróbálni eltávolítani, mert csak rontunk a helyzetünkön. Eleve nem is javasolnám otthon, házi körülmények között, házi készítésű “csodaszerekkel” nekiugrani a kárpitunknak. Sok csodaszerről lehet olvasni az interneten (szódabikarbóna, ecet, citrom, stb.), de nem érdemes kísérletezni ezekkel, mert több kárt okoznak, mint hasznot. Ráadásul ha nem dolgozzuk bele a (valódi) tisztítószert, és nem távolítjuk el a kárpitból rendesen, az sem lesz jó. Az otthoni porszívók ráadásul nem is megfelelőek erre a célra.

Én két megoldást javasolnék. Egyrészt bérelj professzionális takarítógépet. De hidd el, még ennél is jobban jársz, ha profi kárpittisztítók kezébe adod az autódat. Hidd el, nem bánod meg!