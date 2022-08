„Az autóiparban a rövid távra való tervezés a múlté” – interjú Lukas Juranekkel, a Vitesco Technologies ügyvezető igazgatójával

A Vitesco Technologies az automatizálás és az intelligens megoldások híve. Hogyan jelenik meg ez a szemlélet a debreceni üzemben, milyen megoldásokat alakítottak itt ki?

A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy Debrecenben olyan gyáregységet létesítsünk, amely valódi csúcstechnológiát alkalmaz. Magunk között csak a „holnap gyáraként” emlegetjük, hiszen nemcsak a gyártásban jelennek meg az intelligens technológiák és megoldások, hanem az épület és az ezt körülölelő infrastruktúra tekintetében is. A tervezés során egyrészt nagy hangsúlyt fektettünk az okos megoldásokra, amelyek a fenntarthatósági szempontok miatt fontosak, másrészt rengeteg automatizált rendszert és mesterséges intelligencia alapú technológiát is beépítettünk, hogy a munkatársak mindennapi munkáját megkönnyítsük.

A jelenlegi gazdasági környezet – infláció, háború – milyen kihívások elé állítják a vállalatot?

Valóban kihívásokkal teli időket élünk, a háború következményei pedig nemcsak az autóipart, hanem szinte az összes gazdasági ágazatot érintik. A Vitesco Technologies-nak nincs gyáregysége Oroszországban és Ukrajnában. Bár volt néhány oroszországi vevőnk, a háború kitörése után azonban leállítottuk a szállításokat, így jelenleg nincs semmiféle üzleti tevékenységünk az országban.

A geopolitikai viszályoknak a világgazdaság fejlődésére mindig is volt és lesz is hatása. Ebben közvetetten szinte mindenki, így – ha nem is jelentős mértékben, de – a Vitesco Technologies is érintett, miközben az autóipart még mindig fékezi a félvezetők hiánya. Ugyanakkor a kiváló minőségű, hatékony és tiszta hajtástechnológia iránt a kereslet egyre növekszik, mi pedig a vállalatnál minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a körülményektől függetlenül a legkiválóbb minőségű szolgáltatást nyújtsuk ügyfeleinknek.

A cég nemrég stratégiai megállapodást kötött a Renault csoporttal. Milyen lehetőségekhez és előnyökhöz juttatja ez a Vitesco Technologies-t?

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár a globális autóipar egyik legnagyobb szereplőjét, a Renault csoportot is stratégiai partnereink közt tudhatjuk. Az együttműködés keretében a Renault csoport az elektromos és a hibrid járművek terén szerzett tudását osztja meg és használja föl, míg a Vitesco Technologies a kategóriájában legjobb technológiákat és eljárásokat biztosítja majd az elektromos és a hibrid hajtásláncú autók erősáramú elektronikai rendszereinek közös fejlesztéséhez és gyártásához.

Lukas Juranek, a Vitesco Technologies ügyvezető igazgatója. Fotó: Vitesco Technologies Lukas Juranek, a Vitesco Technologies ügyvezető igazgatója. Fotó: Vitesco Technologies

Ez egy több évre szóló stratégiai partnerség, amelynek során olyan kulcsfontosságú elektronikai termékeket és fejlesztéseket tervezünk, amelyekkel a jövő elektromos és hibrid járműveit még erősebbé és hatékonyabbá tehetjük.

A Vitesco Technologies az Infineon Technologies AG-val is együttműködik, a két cég szilícium-karbid félvezetőket fejleszt közösen. Milyen hatással van a partnerségre a globális chiphiány?

Az Infineon Technologies AG a világ meghatározó autóelektronikai félvezetőgyártója és az innovatív szilícium-karbid (SiC) félvezetők megkerülhetetlen globális szállítója. A vállalattal kötött stratégiai együttműködés új lehetőségeket nyit meg a jelenlegi gazdasági környezethez való alkalmazkodás és a növekedés terén is.

A chipek közös továbbfejlesztése vonzó megoldásokat vetít előre az elektromobilitás terén, hiszen a szilícium-karbid kulcsszerepet játszik az elektromos járművek hajtásrendszereinél, a nagyfeszültségű megoldások hatékonyságának növelésében. A globális félvezető-ellátási lánc kapacitásproblémáiból eredő chiphiány valóban fennáll még napjainkban is, így a kiterjedt beszállítói bázis stratégiailag nagyon fontos. Azt látjuk, hogy az autóiparban a rövid távra való tervezés a múlté, mivel a nagy várakozási idők miatt már a következő évi gyártáshoz is biztosítanunk kell az anyagot. Ezért is olyan jelentős számunkra a félvezetőgyártókkal való partnerség.

A vállalat sikeressége a megbízható és kiemelkedő szaktudással rendelkező munkatársakon is múlik. A Vitesco Technologies-nál milyen eszközökkel próbálják megtartani a jó munkaerőt, illetve felkutatni az új kollégákat?

Amikor kinézek a debreceni gyár ablakán, látom, hogy rengeteg építkezés zajlik. Sok befektető érkezik ide, ami a tehetségeket is a környékre vonzza. A Vitesco Technologies-nál magasan képzett szakemberekre van szükség, akiknek a folyamatos oktatására is törekszünk. Pont ez az, ami olyan vonzó a fiatal mérnökök számára, mert nemcsak munkahelyet, hanem egy igazi futurisztikus játszóteret biztosítunk nekik, ahol a legmodernebb technológiákkal és eszközökkel találkozhatnak.

Emellett a tehetséggondozás is a vállalati stratégiai része, sorra indítjuk a mentorprogramokat és képzéseket. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a munka és a magánélet egészséges egyensúlyát is. Tisztában vagyunk vele, hogy a mai nemzedék, a fiatal mérnökök és munkavállalók már elvárják a nagyobb rugalmasságot, így home office-t és részmunkaidős lehetőségeket is kínálunk számukra. Ami pedig a csapatépítést illeti, arra is vannak belső rendezvényeink, például a „Happy Friday”, a sport- vagy a családi napok.

A Vitesco Technologies számára kiemelten fontos az éghajlatvédelem és a karbonsemlegesség elérése. A debreceni üzemben milyen lépéseket tesznek e célok érdekében?

A Vitesco Technologies célja, hogy 2030-ra elérje a szén-dioxid-semleges működést, és ebben rendkívül elkötelezettek vagyunk. Gyáraink mindegyikében elkészült már az ehhez szükséges pontos ütemterv.

A Vitesco Technologies tavaly megnyílt debreceni gyára. Fotó: Vitesco Technologies A Vitesco Technologies tavaly megnyílt debreceni gyára. Fotó: Vitesco Technologies

Személyesen is nagy büszkeséggel tölt el, hogy tavaly a debreceni üzem 21 000 m2-es épülete a világszinten elismert fenntarthatósági tervezési, építési sztenderdeknek megfelelve elnyerte a LEED arany minősítést. A debreceni gyár kiemelkedően magas pontszámot ért el beltéri környezet kategóriában kiváló levegőminőségének és modern belső tereinek köszönhetően, továbbá maximum pontszámot kapott az öblítőberendezések vízhatékonysága, illetve az esővízgyűjtés terén.

A vállalatnál hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság a jövő útja, az emelkedő energiaárak pedig még inkább megerősítettek minket abban, hogy a környezettudatos beruházásokkal jó döntést hoztunk. Rendszeres belső kampányainkkal és rendezvényeinkkel munkavállalóinkat is igyekszünk környezettudatos életmódra ösztönözni. 2023-ban napelemeket telepítünk, illetve további olyan intézkedésekkel készülünk, amelyeknek köszönhetően az üzem 2030-nál jóval korábban elérheti a CO2-semlegességet.

Az Európai Unió tagállamaiban 2035-től nem kerülhetnek piacra új, belső égésű motorral hajtott autók. Ennek fényében milyen változásokra lehet számítani az e-mobilitás terén?

A klímavédelmi célok teljesítése érdekében szükség van jogi szabályozásra. A Vitesco Technologies számára ez az EU-s rendelkezés nem jár semmiféle nehézséggel, hiszen kezdettől fogva a tiszta és fenntartható mobilitásra helyeztük a stratégiai fókuszt.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy vezető pozíciót töltsünk be az emissziómentes motorok területén, ezért is támogatjuk az Európai Parlament témával kapcsolatos valamennyi meglévő és soron következő döntését. Sőt, ki merem jelenteni, hogy az elektromobilitás egyik úttörőjeként arra is készek vagyunk, hogy Debrecenben segítsük a térség „elektromos” felkészülését. De az bizonyos, hogy az elkövetkező években Európa-szerte számos régiónak kell majd komoly kihívásokkal megbirkóznia annak érdekében, hogy a megadott határidőig teljesüljenek az átálláshoz szükséges feltételek.