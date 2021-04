Az automatizálás új dimenziója a függetlenség

A folyamatok automatizálása már évtizedek óta fontos terület a gazdasági életben, de valódi előretörését csak az elmúlt években láthattuk. Az biztos, hogy a most zajló válság ezt a területet is át fogja értékelni a döntéshozók fejében. Mit gondolnak erről?

Megyeri Gábor: A válaszomnak van egy nagyon erős emberi, és kell legyen egy ugyanolyan erős üzleti aspektusa is. Nem szerettem volna, hogy az automatizálás jelentőségére ezen körülmények között ébredjen rá bárki, de azt most már tudomásul kell venni, hogy az automatizálás szerves és elengedhetetlen része az üzletnek. A mi szakmánknak eddig is nagy hasznát vették a nyitott gondolkodású cégek, és ez a jövőben egyre intenzívebb folyamat lesz, ez már világosan látszik.

Tudják mérni valahogyan ennek az érdeklődésnek a növekedését?

Megyeri Gábor: Egyértelműen tudjuk. Egyelőre a megfelelő szakmai kulcsszavakra történő rákeresések számában. Ezek mértéke a válság beindulása óta 66%-kal emelkedett a korábbi időszakhoz képest. Az „automatizálás”, a „humánerőforrás-hatékonyság”, vagy épp a „kontroll” szavakra történő kattintások jól mutatják, hogy milyen jövőre számíthatunk. Valamint ott van a saját üzletünk, ahol egyre több alkalommal jutunk el odáig, hogy automatizálási stratégiai átvilágításra, majd a folyamatok megtervezésére és menedzselésére kérnek tőlünk teljes körű megoldást.

Az IAG egy új és érdekes szereplője a gazdasági életnek: A vezérlés és automatizálás terén nyújt komplex, stratégiai és operatív tanácsadást, kivitelezést. Mindezt márkafüggetlenül teszik. Milyen szakmai múltjuk van, amelyre alapozva ezt a speciális szakmai tudást felvállalják?

Megyeri Gábor: A szűkebben vett szakmán belül az IAG neve még nem, a Profigram brand viszont annál ismerősebben cseng. Idén lettünk 23 évesek, és kezdetektől fogva az ipari automatizálás és folyamatirányítás volt a szakmánk. Az is igaz, hogy leginkább rendszerek kiépítésére, bevezetésére koncentráltunk az elején. Számunkra mindig kiemelt jelentőségű volt az ügyfél-elégedettség magas szinten tartása. Bár ezt, gondolom, minden cégvezető elmondja saját vállalkozásával kapcsolatban. Mi azonban valóban komoly energiát fordítunk arra, hogy olyan kiegészítő szolgáltatásokat, tanácsadást biztosítsunk ügyfeleink számára, amelyet más piaci szereplőktől ilyen formában nem kapnak meg. Ezen kívül, és úgy gondolom, hogy hatékonysági szempontból ez a legfontosabb: első perctől kezdve elvárás a cégen belül, hogy minden gyártó termékeihez értsünk, hiszen csak így tudjuk valóban objektíven, a legjobb megoldást felépíteni a partner számára. Az IAG tulajdonképpen ebből a felfogásból született meg. Az elmúlt években ez a tanácsadás egyre magasabb szintekre jutott partnereinknél, és ezzel párhuzamosan a bevezetett rendszerek terén a gyártósemlegesség is fontos szempont lett a döntések során.

Tehát az IAG kvázi folytatása a Profigramnak?

Megyeri Gábor: Nem. Ezt így nem mondhatjuk. Az Independent Automation Group több, fontos részterület összegzéseként értelmezhető, mint a kimondottan stratégiai tanácsadással foglalkozó LENS Consulting Group, az ipari folyamatirányítás-tervezéssel, kivitelezéssel és komplex menedzseléssel foglalkozó Profigram, az ipari IT-ra specializálódott MMG System Integration és az egyedi gépgyártásra és gyártásautomatizálásra szakosodott MDM Consulting. Vagyis az IAG komplexen lefedi az automatizálás teljes skáláját, a stratégiai tervezéstől az operatív megvalósításig.

Kik az IAG konkurensei a nemzetközi piacon?

Bíró György: Komoly előkészítés és piackutatás előzte meg az IAG létrejöttét, üzleti stratégiájának felépítését, és azt kell mondjam, nincs közvetlen konkurensünk. Persze, valahol mindenki annak tekinthető, aki automatizálással foglalkozik, de olyan cég nincs a piacon, aki ilyen komplexen, és ami a legfontosabb, márkafüggetlenül tud fellépni a partnerek érdekében. Vannak komoly szakmai szereplők, akik alapcégünkhöz, a Profigramhoz hasonlóan a rendszerintegrálás területén nyújtanak tanácsadási szolgáltatást. Ezt azonban nem függetlenül teszik, hiszen vagy saját termékeiket értékesítik, vagy egy konkrét gyártó termékeit integrálják - illetve a konkrét, operatív munkavégzés miatt nem jutnak el a stratégiai tervezés szintjére.

Miért fontos a stratégiai szinten történő egyeztetés?

Bíró György: Ha csak egy jó példát szeretnék említeni, akkor a munkaerőhiány, fluktuáció menedzselése miatt. Ez komoly stratégiai kérdés, és ebben az automatizálásnak fontos szerepe van. De azt megtervezni, hogy egy vállalkozás milyen mértékben akarja csökkenteni az emberi erőforrás irányába meglévő kitettséget, és milyen mértékben lehet, vagy akarja rendszerekkel kiváltani ezt a bizonytalan működési faktort, ez bizony stratégiai kérdés. Ezen a szinten nem az a kérdés, hogy milyen gépek és hogyan kerülnek be a működésbe, itt komolyabb elvi és üzleti irányokról van szó. Az IAG már itt be tud kapcsolódni és a tulajdonosok/cégvezetők üzleti elképzeléseit lemodellezve, konkrétan kiszámítva, egyértelmű tanácsot, támogatás tud kínálni a döntéshez.

Miért most? Miből gondolja, hogy épp 2021 az az év, amikor ezeket a vadonatúj irányokat el kell indítani?

Bíró György: Több éve dolgozunk az IAG üzleti stratégiáján, és ehhez két éve megtaláltuk a stratégiai piacra lépésre alkalmas, nemzetközi prémium szintű tanácsadói hátteret is. Az mindig jellemző volt a cégünkre, hogy akkor indultunk el bármivel is a piacon, amikor azt valóban professzionális módon tudtuk megtenni. Igen komoly elvárások vannak saját magunkkal szemben e téren is. Ezen túlmenően a piacon mindenki küzd a munkaerőhiány kérdéskörével, tehát nem is választhattunk volna jobb időpontot. Ezért úgy gondolom, most már semmi akadálya nincsen annak, hogy fokozzuk a tempót.

Uraim, köszönöm a beszélgetést. Akkor ezek szerint a jövőben egyre többet hallhatunk az IAG-ről?

Megyeri Gábor: Köszönjük mi is. Továbbra sem vagyunk a nagyon intenzív marketingmunka hívei; de igen, a tudásunkat szeretnénk egyre több piaci szereplőnek bemutatni a jövőben.