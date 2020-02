Hiánycikk lehet az iPhone

Az elmúlt napokban elsősorban az autóipar került reflektorfénybe, amikor a szakértők a koronavírus gazdasági hatásait elemezték. Pedig nem ez az egyetlen iparág, ahol a kínai beszállítók kulcsfontosságú pozícióval bírnak a termékek előállítása során az értékláncban. A hírek szerint csak idő kérdése, hogy mikor jelentkeznek a problémák.

A Financial Times például felidézi, hogy a Foxconn Csengcsouban található gigaüzeménak bejárata előtt egy átlagos munkanapon ezrek tolonganak. A vírusos tüdőgyulladással járó járvány gócpontjának számító Vuhantól nagyjából 300 kilométerre lévő nagyváros üzeme előtt most viszont csupán néhány őr lézeng, a gyár ugyanis leállt. Pedig az 1,4 millió négyzetméteres üzem az elektronikai szektorban meghatározó beszállítónak számító Foxconn egyik legnagyobb egysége. A hatóságok döntése miatt azonban ez a gyár sem nyithatott ki a holdújévi ünnepek után az országban tomboló koronavírus okozta betegségek miatt. A vezetés reményei szerint ugyanis a járvány keretek között tartható, ha sikerül elérni, hogy a tömegek ne találkozzanak.

A Foxconn egységéről ugyanakkor tudni érdemes, hogy jelenleg ez az Apple telefonokat előállító gyárak között a legnagyobb. Az ünnepi vásárlási roham ugyan lecsengett, de az immár hetek óta tartó vesztegzár belátható időn belül az iPhone készülékek hiányához vezethet. Ráadásul nem ez az egyetlen olyan nagy gyár, amely a számítógép- vagy a mobiltelefongyártó vállalatok számára alkatrészeket készít, vagy szereli össze a kész darabokat.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a legtöbb fontos iparágban (legyen szó akár elektronikai termékekről, akár járművekről) általánossá vált a just-in-time rendszer, amelynek az a lényege, hogy a vállalatok viszonylag korlátozott összeget kötnek le a raktárkészletekben (akár alkatrészek, akár késztermékek esetében), viszont a beszállítókkal összehangoltan együttműködve folyamatosan gyártanak. Az erre épített értékláncok normál esetben a hatékonyságot és a magasabb megtérülést szolgálják a vállalatok számára, a rendkívüli esetekben viszont nem várt nehézséget okozhatnak. Így van ez most is, figyelmeztetnek a szakértők.

Don Yew, a szingapúri Morningstar elemzője szerint a mostani fejlemények felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon sok cég, így például az Apple is túlságosan koncentrálta a termelését, ami miatt a váratlan helyzetekben, mint amilyen a mostani, extrakockázatok jelentkezhetnek. A szakértő arra is figyelmeztet, hogy ha hétfőig nem indul újra a termelés a Foxconn üzemében, akkor szinte biztosan el kell halasztani az új iPhone készülékek bevezetését. Az ügy kapcsán egyébként a Financial Times megkereste mind az Apple-t, mind a Foxconnt, ám egyik cég sem reagált a cikk megjelenéséig.

A hírekben elsősorban Vuhan szerepel, amely Hupej tartomány székhelye, de a járvány miatt nem csak itt zárták be az üzemeket. Önmagában egyébként ennek a városnak a gazdasági súlya sem elhanyagolható, hiszen nagyságrendileg a magyar GDP-vel ér fel, ám sokkal nagyobb probléma, hogy a világ gyáriparának kulcsfontosságú helyein, így Kuangtung (melynek székhelye Kanton), Henan (székhelye a cikk elején említett Csengcsou) és a tengerparti Csöcsiang (székhelye Hangcsou) tartományokban is állnak a gyárak. Ez pedig azt jelenti, hogy a mobiltelefonok esetében Kínában gyártott alkatrészek és részegységek rövid időn belül gyakorlatilag mindenhol hiánycikkek lehetnek.

Az biztos, hogy csak a Foxconn esetében tucatnyi gyár érintett Kína szerte a leállásokban, és olyan mobiltelefongyártók készülékei késhetnek emiatt, mint az Apple, a Huawei vagy a Samsung. Emellett más nagy alkatrészgyártóknak is a partnereik, például a Pegatronnak vagy a Wistronnak. A problémákat a cégvezetés is észlelhette, amit jelez, hogy az évből mindössze egy hónap telt el, de máris felülvizsgálták az idei tereiket. A korábban előrejelzett 5 százalékos növekedés helyett pedig már 3 százalék alatti árbevétel bővüléssel számolnak.

A globális értékláncok mostani megszakadásából persze egyesek próbálják a pozitív következtetést levonni. Wilbur Ross, Egyesült Államok kereskedelmi minisztere azt mondta, hogy a mostani vírus hatásaként egyre több amerikai vállalat fogja hazatelepíteni a gyártást. A szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez messze nem ilyen egyértelmű dolog. Tény, hogy a mostani nehézségek miatt a kockázatokat felül fogják vizsgálni a vállalatok, ám a gyártóegységek elköltöztetése önmagában is komoly logisztikai és gyártásszervezési feladat - hogy ennek a plusz költségéről ne is beszéljünk. Ha pedig itt tartunk, az is valószínűsíthető, hogy az amerikai gyártás drágább lenne, mint Kínában előállítani ezeket az elektronikai termékeket, a nagyvállalatok pedig nem arról ismertek, hogy szívesen feláldoznák akár csak egy részét is a profitjuknak.