Az elszálló gázárak még sok gondot okozhatnak

Az elmúlt napokban ugyan jelentősen csökkent a gáz világpiaci ára, ám az egy évvel korábbi árakkal összevetve így is nagyjából hatszor többet kell a tőzsdéken fizetni a termékért. A problémák hátterében globális folyamatok állnak, világszerte ugyanis korlátozott a kínálat, miközben a kereslet változatlanul növekszik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legutóbbi jelentése szerint Ázsia továbbra is felvásárolja az elérhető LNG (cseppfolyósított földgáz) forrásokat, ami miatt Európába az előző évi LNG-mennyiség 75 százaléka érkezik. Eközben a statisztikák azt jelzik, hogy az orosz gáz a korábbinál kisebb mennyiségben érkezik Európába.

Mindez számos iparvállalatra komoly nyomást helyez majd, hiszen a dráguló energiaárak kihat a működésükre is. A termelői árindexek világszerte azt jelzik, hogy – a dráguló alapanyagok mellett – az energiaköltségek növekedése is nagyon súlyos következményekkel járt. Az úgynevezett PPI mutató nem csak azokban az államokban nőtt kiugró mértékben, ahol a fogyasztói árindex, az infláció magasba szökött. Hanem olyan országokban is, példaként említhető Németország, ahol az az augusztusban a termelői árindex 15,6 százalékkal ugrott meg, miközben az inflációs alapmutató 3,9 százalékos mértékben lendült ki. Ez egyébként azzal is jár, hogy a vállalatok által alkalmazott árrés szűkül, hiszen a költségek növekedését nem tudják teljes mértékben áthárítani a fogyasztókra.

Újabb viharfelhő az autóiparban?

Az elmúlt hetekben már több szektorban is megkongatták az érintettek a vészharangot, hiszen egyes vállalatok, köztük acél-, műtrágya- vagy és üveggyártó vállalatoknak az energiaárak emelkedése miatt fel kellett függeszteniük vagy csökkenteniük kellett a termelést Európában és Ázsiában.