Az érdi kézisek is Mészáros Lőrinc mezeiben repülnének újra a dobogóra

Alig telt el két hét, hogy kiderült, az NBI-be feljutó zalaegerszegi focisták is a 2rule-t választották, most újabb csapat döntött Mészáros Lőrinc sportmárkája mellett.

Nemcsak egyre több sportágat hódít meg Mészáros Lőrinc sportmárkája, a 2rule, de egyre több csapat is dönt a termékek mellett - miközben Pécsett már le is mondtak róla. Legutóbb a zalaegerszegi focicsapat választásáról számolhattunk be, mely a csapat mögött álló tulajdonosi hátteret és kapcsolati hálót, nem volt túl nagy meglepetés.

"A következő csapat, aki a 2Rule termékeiben kezdi az idei szezont, nem más, mint az Érd NBI-es kézilabdacsapata. A 2Rule segített abban, hogy az érdi csapat mezeinek megjelenését, a környéken fellelhető virágok mintájára tervezzék meg, kifejezetten a női kézilabdacsapat számára. A csapat nagyon büszkén és boldogan viseli a 2Rule mezeit" - olvasható a márka Facebook-oldalán.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a 2rule annak ellenére, hogy tavaly, az első teljes működési éve veszteséggel zárt, egyre több sportág felé nyit: a vívóvilágbajnokságra is ők szállították a válogatott sportruházatát, emellett kosárlabda-, kézilabda- és röplabda-csapatokat is öltöztetnek már.