Az OTP készül rá, hogy lesznek bedőlő hitelek

A harmadik negyedéves eredmény némileg alacsonyabb lett, mint a második negyedéves, mondta el az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón Bencsik András az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Ennek hátterében a kockázati tényezők emelkedése áll. A bank ugyanis számol azzal, hogy a hitelek egy része nemteljesítővé válik, és erre céltartalékot is képeztek.

Tovább javult a bank eredménye, erős pozíciók a hitelkihelyezésnél

Ugyanakkor a vezérigazgató-helyettes szerint a működési eredmények tovább javultak a harmadik negyedévben. Az egyes országokat tekintve Románia az egyetlen, amely negyedéves szinten veszteséget hozott. Itt organikusan próbálják növelni a piaci részesedésüket, amely jelentős költségekkel jár, és rontja az eredményességet. Ugyanakkor bíznak benne, hogy ez a jövőben megfordul és a román operáció pénzügyileg is eredményes lesz. Minden más országban jól teljesített a bank. A bevételek (kamat és jutaték) is 5 százalékkal növekedtek. Eközben a költségek érdemben nem lettek magasabbak. Ami visszahúzta a számokat, az a kockázati költségek növekedése volt, mondta el Bencsik László.

Kapcsolódó cikk Folytatja a terjeszkedést az OTP Bank Az üzbég Ipoteka Bankban szerzhetnek többségi tulajdont.

Mint elhangzott, a harmadik negyedéves korrigált tőkearányos megtérülés (ROE) 18,3 százalék volt, ezzel a bank az első kilenc hónapban 18,8 százalékos mutatót ért el. Pozitívum, hogy az első kilenc hónapban a kiadás/bevétel mutató 49,1 százalékra mérséklődött. A harmadik negyedéves működési eredmény éves bázison 10 százalékkal nőtt, ezen belül a nettó kamateredmény 6 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 7 százalékkal izmosodtak, tükrözve az erősödő üzleti aktivitást és a nagyobb tranzakciós forgalmat. Mindeközben a működési költségek csak 1 százalékkal emelkedtek.

A hitelállomány-növekedés 11 százalékos volt a harmadik negyedévben. Ez jobb, mint az év elején előzetesen várt 8-9 százalékos bővülés. A bank az utolsó negyedévben is további növekedést vár. A magyar piacon elért 15 százalékos növekedés nagyon dinamikus, ebben szerepet játszanak az állami és MNB-programok. Így jól teljesített a babaváró hitel és a növekedési hitelprogram keretében is jelentős kihelyezéseket sikerült teljesíteni. A betétállomány továbbra is dinamikusan növekedett, így a betét-hitel mutatót nem sikerült javítani, továbbra is nagyon magas a betétállomány.

Kapcsolódó cikk Aki ma lakást akar, az a Babaváró hitel felvételével kezdi A Babaváró töretlen népszerűségét jelzi, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2021 első negyedévében a lakossági hitelállomány bővüléséből 60 százalékkal vette ki a részét. Az igénylők kétharmada valamilyen lakáscélra, vagyis vásárlásra, átalakításra, felújításra költötte a Babaváró kölcsönt. Az OTP Bank tapasztalatai is ezt támasztják alá, az ügyfelek erre építve tervezik meg a hitelfelvételt, a további, piaci konstrukciók igénybevételét.

A magyar piacon a lakossági jelzálogszerződések piacán továbbra is 30 százalék feletti az OTP részesedése, s a személyihitel-állományokból is 40 százaléknál többet hasítanak ki. A vállalati hitelállományban is nagyon jól állnak, a magyar vállalatoknak nyújtott hiteleknél 18 százalék feletti a piaci részesedésük. Az NHP Hajrá-hitelek 28 százalékát folyósították, az új Széchenyi Kártya Go! esetében pedig eddig 50 százalék feletti a piaci részesedése az OTP Banknak.

Számolnak a moratórium következményeivel

A bank a törlesztési moratórium várható egyszeri hatásaira 9,2 milliárd forint veszteséget számolt el, ezzel idén az első kilenc hónapban már összesen 15 milliárd forint leírásánál járnak. A magyar moratórium miatti egyszeri veszteség adó előtt 45,7 milliárd forintot tett eddig ki.

Kapcsolódó cikk Hány moratóriumos hitelt törlesztenek már újra? Az MNB elárulta Fél év alatt közel kétszázezer volt moratóriumos hitel esetében kezdték meg ismételten a törlesztést a banki ügyfelek a nyárig.

A novembertől kezdődő hitelmoratórium újabb szakaszában elsősorban lakossági ügyfelek kérték a törlesztés halasztását. Ez a fennálló lakossági hitelállomány 6,8 százalékát érinti Bencsik László szerint. A vezérigazgató-helyettes azt is elmondta, hogy a vállalati hitelek esetén a moratórium által érintett állomány 1 százalékot tesz ki, így összesen a hitelállományra vonatkoztatva 4,2 százalékos a moratóriumban való részvétel aránya.

A pandémiás helyzet a digitális aktivitást tovább erősítette. A digitálisan aktív lakossági OTP ügyfelek aránya 11 százalékkal nőtt egy év alatt.

Szeretnének végre osztalékot fizetni

Mint azt Bencsik László hangsúlyozta, az OTP Bank vezetése továbbra is elkötelezett az osztalékfizetés mellett, ami magában foglalja a 2019-2020 utáni évekre számított és a szavatoló tőkéből már levont 119 milliárd forintnyi osztaléktömeg kifizetését is. A 2021-es pénzügyi év után fizetendő osztalék vonatkozásában eddig 64,8 milliárd forint kerül levonásra. A menedzsment továbbra is azon van, hogy ezt kifizesse. Bíznak benne, hogy erre a jövő évi rendes osztalékfizetés keretében sor kerül.