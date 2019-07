Az RTL Klub olyan mélyről jött vissza, ahol korábban soha sem járt

Az mfor.hu oldalain immár hosszú évek óta készülnek hétről-hétre a tévés nézettségi összefoglalók. Ezek elkészítése a nyári időszakban olyakor komoly fejtörést okozott, mert a csatornák a korábbi műsoraikat ismételték, a nézettség számaik pedig viszonylag kiszámíthatóan alakultak. Ha volt egy-egy nagy érdeklődésre számot tartó sportesemény, mint a 2016-os labdarúgó EB, amely a magyar csapat részvétele miatt óriási érdeklődést váltott ki, és alaposan átírta a nézettségi statisztikákat. A páratlan években, mint amilyen az idei esztendő is, azonban semmi ilyennel nem számolhatnak a cikkírók, így előzetesen most is álmos nyárra lehetett készülni. Június elején azonban a TV2 elindított egy olyan láncreakciót, ami totálisan rácáfolt az előzetes várakozásokra.

Ahogy arról többször írtunk, a csatorna húzott egy trükköset, és becsempészett néhány ismétlést, így az előzeteshez képest később fejezte be a Bezár a bazár tavaszi évadát. Az egy hetes csúsztatással pedig sikerült totálisan megtorpedóznia az RTL Klub nyári programstruktúráját. Ők ugyanis előzetesen arra készültek, hogy a 8 órás idősávban egy török sorozatot vetítenek, amely ugyan a hasonló szériákhoz képest egy szintettel magasabb nívót képviselt, de azért nem volt világmegváltó. Persze akár elég is lett volna, ha minden az eredeti forgatókönyvek szerint zajlik, a TV2 ugyanis korábban azt tervezte, hogy a nyugdíjasoknak kedvezve a Hegyi doktor - Újra rendel sorozatot állítja az RTL-en adott Megtörve cíművel szembe. Na ez lett volna az a forgatókönyv, amikor a cikkíró vakarhatta volna a fejét, hogy a vélhetőleg meglehetősen unalmasan alakuló tévés piacról vajon hogyan írja meg a szokásos heti beszámolóját.

A TV2 húzása viszont annyira bejött, hogy mindkét csatornát arra ösztönözte, hogy módosítsa az eredeti terveket. Az RTL Klub két hétig próbálkozott az eredeti forgatókönyvvel, majd a Megtörve átkerült a délutáni műsorsávba, míg a TV2 látva azt, hogy a Bezár a bazár ismétlését is imádják a nézők, műsoron tartotta a vetélkedőt. Sőt a "Majka-mániára" rátéve egy lapáttal a Tilla-Majka páros egy másik korábbi műsorát, a Legbátrabb párost is elkezdték ismételni. Más kérdés, hogy utóbbi nem tudott csodát tenni, az eredetileg is mérsékelt sikerrel futó vetélkedő ezúttal sem váltotta meg a világot.

Az RTL Klub viszont úgy tűnt nem tud mit kezdeni a Bezár a bazárral, először ugyanis az a döntés született a csatornánál, hogy megnyújtják a Fókuszt, és utána a Barátok közt jött, majd 20.45-től rotálódtak a műsorok. Ez a felállás azonban nem hozta a várt eredényeket, a Fókusz ugyan rendre jó számokat produkált, ám a Barátok közt az produkálta, amit korábban is, a szappanopera nézettsége egy-egy időpontváltozást követően mindig visszaesett most sem volt ez másképp. Tetézte a bajt, hogy a későbbi idősávban a sorozatok közül több (Magnum, Mr. Whiskey) is nagyon gyengén teljesített. Erre lehetett volna megoldás, amit a következő körben megléptek, amikor a a Barátok közt 8-9-ig ment, majd a korábban az RTL II-n futó Oltári csajok című sorozatot tették este 9 órára. Berényiék ugyan javítottak, és összességében a csatorna (gyengébb átlagos közönségarányát hozta), a romantikus telenovella viszont nem jött be, az Oltári csajok nagyon gyenge számokat hozott. Így ismét lépéskényszerbe került az RTL Klub, és három nap után elköszönt a megbukott szeppenoperától, és "ledobta az atombombát", és az elmúlt évek legsikeresebb műsorát, A mi kis falunkat kezdte minden nap ismételni.

Az RTL Klub húzása a TV2 vezetőségénél megnyomta a vészcsengőt, hiszen ők is azzal számoltak, hogy A mi kis falunk ellen a Legbátrabb párosnak semmi esélye, így ők is azonnali műsorváltozásról döntöttek. Csütörtök estétől kezdve a Tények után ugyanis dupla részekkel jelentkezett a Bezár a bazár! ismétlése. A TV2 valószínűleg abban bízott, hogy a hetek óta fantasztikusan teljesítő gameshow akár még a falusi vígjátékkal szemben is fel tudja venni a versenyt. A vetélkedő így 19:10-es és 20:35-as kezdéssel dupla adagban került képernyőre, a Legbátrabb párost pedig a késő esti sávba, 10 órára tolták hátra. Ezzel a lépésükkel pedig sikerült megfordítaniuk a júniusi mélyrepülésüket, és úgy tűnik, hogy a pokol tornácáról vissza tudnak táncolni.

Az RTL Klub átlagos közönségaránya a 26. héten olyan mélységbe süllyedt a csatorna által mérvadónak számító 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között), amire korábban soha nem volt példa. Akkor az esti időszakban a tévék előtt ülő nézőknek kevesebb, mint a tizede kapcsolt a műsoraikra. Noha a korábbi évek számaihoz képest továbbra is gyenge volt a 27. heti eredményük, a mélyponthoz képest viszont határozottan felfele indultak.

Felmerül persze, hogy ha a csatornák kommunikációja szerint a nyári időszak jelentősége elhanyagolható, amit egyébként jelez az, hogy új műsorok helyett ismétléseket adnak, akkor miért izmoznak ennyire, és változtatják napi szinten a műsorrendet. A válasz többrétű, számos ok húzódik a háttérben. Az egyik, hogy bár kevesebb hirdetés van, de azokat azért ki kell futtatni, hogy az üzleti tervek ne boruljanak. Ha az RTL Klub nézettsége drasztikusan visszaesik, akkor ez problémát jelenthet. A bevételeken túl kommunikációs és presztízs okok is vannak, a teljes napon ugyanis immár hosszabb ideje a TV2 a piacvezető, így az RTL Klub számára kulcskérdés, hogy legalább a főműsoridőt hozzák. Korábban egyébként az látszódott, hogy az erősebb csatorna bevételei nem lineárisan haladták meg a mögötte lévőket. (Igaz azt nem tudjuk, hogy ez mennyiben köszönhető annak, hogy a hirdetők a piacvezető csatornán szeretnének megjelenni, és mennyiben az esetlegesen hatékonyabban működő hirdetéscsapatnak.) Mindezeken túl az sem elhanyagolható szempont, hogy a kevésbé fontosnak mondott időszakok kihatnak az utánuk következő hónapokra is. Erre volt példa 2017 vége és 18 eleje, amikor a korábban magabiztosan vezető RTL Klub előnye jelentősen lecsökkent a TV2 sikeresen debütáló vetélkedője, a Piramis miatt. A műsor sikere pedig később 2018 tavaszán is kitartott, így ebből tanulva az RTL Kub aligha szeretne hasonló precedenst ezen a nyáron. A következő hetekben mindenesetre kiderül, hogy a TV2 tarolyában van-e még valami aduász, ilyen lehet esetleg az Áll az alku. A Gundel Takács Gábor által vezetett táskás műsor ugyanis - ha addig nem jön valami váratlan fordulat - július 15-től minden este látható lesz a csatornán.

A 27. heti számokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL két hét után visszavette a vezető helyet. Mindezt úgy sikerült, hogy a hét első három napját simán elbukták, viszont utána négyből négy estét nyertek. Ezt most 11,3 százalékos közönségaránnyal tudták abszolválni, aminél a versenytárs az előző két hétben többet tudott, ezúttal viszont a TV2 kicsit alacsonyabb 10,8 százalékos közönségarányt ért el. Ami az RTL Magyarország kábelcsatornáit illeti, a F+ (5,1% SHR) ismét jól teljesített, viszont a Cool (2,1% SHR) gyengébben muzsikált. Köszönhetően a Viasat 3 (1,4% SHR) még gyengébb teljesítményének, nem előzték meg így sem őket. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (1% SHR) zárta.