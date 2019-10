Az X-Faktor megint a csúcson

Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy éves nézettségi rekordot döntött az X-Faktor. A szombati harmadik adás azt is túlszárnyalta, így a tehetségkutató válogatója újra nézettségi csúcsot döntött.

Az év legnézettebb műsora lett az X-Faktor 2019-es évadának harmadik válogató adása, mind a teljes lakosságban, mind a kereskedelmileg kiemelt korcsoportban. A műsor a 18-49-es korosztályban 550 ezer feletti nézőszámot ért el, a teljes lakosság esetében pedig 1 millió 230 ezren látták. A csatorna persze igyekezett mindent bevetni, hiszen volt megható pillanat és feszültség is. Más kérdés, hogy a gogo girlnek öltözött fahangú hölgy hőbörgésének erős utánlövés hangulata volt, miután tavaly egy hasonlóan tehetségtelen előadó már eljátszotta a mikrofon dobálását. Ettől függetlenül az RTL Klubnál elég jól érzik, hogy az elfogadható és a nevetséges produkciókat hogyan vegyítsék úgy, hogy azokkal folyamatosan fenn tudják tartani a nézők érdeklődését.

Gáspár Laci rendre utasította a renitens jelentkezőt (Fotó: RTL Klub) Gáspár Laci rendre utasította a renitens jelentkezőt (Fotó: RTL Klub)

Az egyelőre még nem látszódik, hogy ki vagy kik miatt fogják a nézők később, az élő adások idején is követni a műsort. Ugyanakkor tavaly a végső győztes USNK sem tűnt eleinte annyira közönségcsalogatónak, mint ahogy az végül elsült. Emellett úgy tűnik, hogy a zsűri továbbra is hozzá tud tenni a műsorhoz, így, ha a mostani kiugró számokat nem is tudják végig tartani, nagy fejreállás nem várható az X-Faktor nézettségében. A tehetségkutató kimagasló eredménye révén az RTL Klub letarolta a szombat estét. Több, mint 20 százalékponttal verte így meg a TV2-t, ilyen különbségre pedig évek óta nem volt példa a két nagy kereskedelmi csatorna között.

Gyengén fut a Fuss család

Tetézi a bajt a TV2-nél, hogy a hétköznapi műsorstruktúrában sem olyan erősek, mint tavasszal, vagy az ősz első felében voltak. Akkor olyan műsorok fémjelezték az esti műsorstruktúrát, mint az Exatlon, a Bezár a bazár vagy éppen az Ázsia Expressz. A műsorrend összeállításkor úgy tűnt, hogy Palik László sportrealityje ezúttal is tarthatja a lépést az RTL-es műsorokkal, például a Drága örökösökkel. Úgy tűnik azonban, hogy egyrészt az ügyességi vetélkedőkkel telítődtek a nézők, hiszen ez a harmadik ilyen típusú műsor volt a Ninja Warrior és az Exatlon után, ráadásul messze ez volt a legspórolósabban kivitelezett produkció. A Fuss család, fuss! így még a csatorna átlagos főműsoridős közönségarányát sem tudja hozni, aminél biztos, hogy magasabb számokkal kalkuláltak előzetesen a TV2-nél.

Némileg javítja a helyzetet a TV2 szempontjából, hogy a sportrealityt követő gasztrovetélkedő, a Séfek séfe viszont jól teljesít. Ez ugyanis nem csak tartani tudja a lépést az RTL-en párhuzamosan futó Nyerő párossal, de arra is volt példa, hogy a kereskedelmi célcsoportban is a TV2 műsora ért el magasabb közönségarányt. Igaz, úgy tűnt, a nézők egy része csak hét közben realizálta, hogy immár nem a Love Island fut, így könnyen lehet, hogy a következő hetekben a 9 és 10 óra közötti sávban is az RTL fölényét láthatjuk. Egyébként gasztro fronton ők is erősíteni fognak, visszatért ugyanis a csatornára a Street Kitchen. Igaz a műsor nem prime timeban, hanem vasárnap délben fut.

Maradva az RTL Klubnál érdemes megemlíteni, hogy minden nekik sem jött be, a közepesen induló, majd vasárnap esténként egyre gyengébb számokat hozó Jófiúk két hét szünetre vonul, így az október 27-i rész lesz egyelőre az utolsó. Hogy aztán az eredeti vasárnap este 8 órás idősávban fog a sorozat visszatérni, vagy egészen más időpontot találnak neki, azt egyelőre nem lehet tudni, de nem lenne meglepő, ha nem erőltetnék tovább a Sztárban sztár leszek ellen.

Új sorozat jön a TV2-n

Ha már sorozatok, akkor arról is érdemes megemlékezni, hogy Mintaapák címmel hamarosan képernyőre kerül majd a TV2 napi sorozata. A formátum egy eredetileg argentin szériát dolgoz fel, és több igen népszerű színész játszik majd benne, így Fenyő Iván, Klem Viktor, Mészáros Béla és Stohl András lesznek a főszereplők. A sorozat beharangozó videója mellett megjelentek a sorozatot népszerűsítő utcai plakátok és citylightok, így szinte biztos, hogy még idén ősszel képernyőre kerül a műsorszám. Hogy milyen lesz a fogadtatása azt nagyon nehéz megjósolni, hiszen attól is sok függ majd, hogy melyik idősávban vetítik, és milyen műsorok fogják felvezetni a sorozatot.



Fenyő Iván lesz az új TV2-s sorozat egyik főszereplője (Forrás: TV2) Fenyő Iván lesz az új TV2-s sorozat egyik főszereplője (Forrás: TV2)

A 42. hét számait összefoglalva a két nagy csatorna közötti különbség nem változott érdemben. Ugyan az egy héttel korábbi szinthez képest kis mértékben visszacsúszott az RTL Klub közönségaránya, amely a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal 15,6 százalék lett. Ugyanakkor a TV2 közönségaránya is lentebb olvadt, és 11,3 százalékot értek el.

Az F+ ugyan szombaton 5,2 százalékos közönségarányt ért el, amely azonos volt, mint amit a TV2 tudott, ugyanakkor a hét elején a csatorna kevésbé vitézkedett, így heti átlagban az 5 százalékos szint alatt (4,8% SHR) maradt. Őket a múlt héten a Viasat3 (2,2% SHR) követte, megelőzve az elmúlt időszakban rendre gyengébb számokat hozó Cool-t (2,1%). A középmezőnyt a Duna TV (0,7%) zárta, amely szintén veszített közönségarányából, és eltávolodott az 1 százalékos szinttől.