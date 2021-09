Becsődölt az állami hitelből felhúzott kisvárdai csigagyár - bérükre várnak a dolgozók is

Nem futott be nagy karriert a Kisvárdán megvalósult élő éticsiga-feldolgozó üzem, hiszen 2021. augusztus 31.-én a Nyíregyházi Törvényszék csődeljárást indított a Bourgogne Gastronomie Kft. ellen - vettük észre a cégkivonatban.

A problémák a cégkivonatok és a cégbírósági dokumentumok alapján nem most kezdődtek. Ugyan a koronavírus-járvány okozhatott nehézségeket, már előtte is akadtak gondok. Már az alapkő-letétel évében, 2017-ben megindult egy végrehajtás a cég ellen, amit a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának Hátralékkezelési Osztálya indított el. Majd 2020. januárjában indították el a következő végrehajtást, szintén a NAV. Ez a procedúra fél évvel később, június elején zárult le. Jelenleg is folyamatban vannak végrehajtások a cég ellen. Az egyiket idén februárban indította el a NAV, a másikat pedig augusztus elején egy békéscsabai közjegyző.

Szerettük volna megkérdezni a társaságot, hogy milyen problémák vezettek idáig, mikor kezdődtek a gondok, mi lesz a dolgozókkal és magával a gyárral, ám egyik megkeresésünk sem járt sikerrel. Amennyiben mégis érkezne válasz, beszámolunk róla.

Hitel hitel hátán

A céget 2015-ben hozták létre, a gyár pedig még nincs két éves sem. A beruházás 6,5 milliárd forintból valósult meg, melyhez az állami Eximbank 4,8 milliárd forintos hitelt biztosított a korábbi tudósítások szerint. Ennek nyoma is van a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, ám nem ez az egyetlen bejegyzett zálogjog a cégnél. Összesen ugyanis 15 bejegyzést listázott ki keresésünkre a nyilvántartó. A 2017. júniusában felvett hitelt 2019 tavaszától kezdve újabbak követték: