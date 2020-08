Betárazott a várható veszteségre, így közel tizedére zuhant az Erste nyeresége

Hangsúlyozta: a bankszektor a gazdaság tükörképe, a bankok is jelentős kihívásokkal néznek szembe, amit az Erste számai is visszatükröznek. Bár az NPL-ráta 2,1 százalékra csökkent a tavaly június végi 2,9 százalékról, arra számítanak, hogy a moratórium év végi kifutását követően növekedhet a nem teljesítő hitelek aránya.

