Bővült, de át is rendeződött a magyarországi lízingpiac a koronavírus miatt

Az idei év első felében is érződtek a koronavírus-járvány hatásai a hazai lízingpiacon: az új szerződések volumene ugyan bő 36 százalékkal, 350 milliárd forint közelébe emelkedett, azonban az erőteljes bővülés részben az egy évvel korábbi, jelentős piaci visszaeséssel magyarázható. A szerződéses volumen emelkedésével párhuzamosan a piac szerkezete is átalakult: miközben a Magyar Lízingszövetség adatai szerint* a termelőeszközök nagy többségénél – így például a mezőgazdasági- és építőgépeknél – rendre kétszámjegyű bővülés mutatkozott éves összehasonlításban, az autófinanszírozásban jóval szerényebb volt a növekedési ütem, amihez nagyban hozzájárultak az emelkedő árak is.

A CIB Lízing szempontjából az idei első félév is sikeresnek bizonyult: az eszközfinanszírozási területeken több mint 45 százalékkal nőttek a kihelyezések 2020 azonos időszakához képest. Ezen belül kiemelkedő mértékű a bővülés a mezőgazdasági gépek piacán, ahol a társaság 75 százalékkal növelte új kihelyezéseit. Utóbbinak köszönhetően a mezőgazdasági gépek finanszírozásában a második negyedévben a CIB Lízing – csaknem 16 százalékos piaci részesedéssel – a harmadik helyen állt. Kiemelkedő növekedést sikerült elérni a nagyhaszonjárművek piacán is, ahol 63 százalékkal ugrott meg a kihelyezés az egy évvel korábbihoz képest.

A nagyhaszonjárművek piacán a CIB Lízing a hetedik, az autófinanszírozásban pedig a hatodik helyet mondhatja magáénak úgy, hogy mindkét területen jelentős az egyes márkákhoz kapcsolódó, úgynevezett „captive” finanszírozók súlya. A társaság jó teljesítményében kulcsszerep jutott a mikrovállalati és kkv-szegmensnek is, ahol 42, illetve 26 százalékos növekedést regisztráltak az új kihelyezéseknél.

A Növekedési Hitelprogramban (NHP) különösen aktív szerepet vállalt a CIB Lízing: 54 százalékkal nőttek a kihelyezések 2020 azonos időszakához képest, leginkább a mezőgazdasági gépek finanszírozásának köszönhetően. A CIB Lízing az NHP-konstrukciók új kihelyezései alapján a negyedik a piaci rangsorban, miközben a mikrovállalatok NHP-s kihelyezéseinél 22 százalék felett jár a piaci részesedése. A társaság teljes működő portfóliójának mérete éves összevetésben 8 százalékkal emelkedett.

„A teljes piachoz hasonlóan a CIB Lízing is látványos növekedést ért el 2021 első felében. A bővülés nagy ütemében természetesen a koronavírus-járvány okozta tavalyi gazdasági visszaesésnek és az idei újraindulásnak is jelentős a szerepe, hiszen a lízingpiac – a növekvő eszközbeszerzési igény miatt – konjunktúra időszakában mindig jobban teljesít” – nyilatkozta Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója. Hozzátette: az idei első félév eredményei is bizonyítják, hogy helyes irányokat határoztak meg a társaság stratégiájának 2019. tavaszi újragondolásakor. „Annak, hogy a CIB Lízing a reálgazdaság szereplőire fókuszál a finanszírozásban, miközben jobban épít az anyabank tőkeerejére és keresztértékesítési lehetőségeire, negyedévről negyedévre tükröződnek az eredményei, hiszen folyamatosan nő a piaci részesedésünk, javuló portfólióminőség mellett” – hangsúlyozta a vezérigazgató.