Az állami reptéren jobb lesz a gurulás

A felújítás része a térvilágítás modernizációja is, ami magában foglalja a munkaterületen lévő oszlopok bontását és hat, új térvilágítási oszlop telepítését.

A megbízást elnyerő cég szakembereinek teljesen el kell bontaniuk a kijelölt terület meglévő aszfalt burkolatát. Az új alépítmények megépítése után, mintegy 17 ezer négyzetméternyi felületre egy rendkívül nagy teherbírású bazaltbeton burkolatot kell elhelyezniük. A hagyományos aszfalt vagy betonburkolathoz képest, utóbbi tartósabb használatot eredményez. A bazaltbeton ellenáll például a repülőgépek jégtelenítésénél használt karbamid oldatnak is — emeli ki az építészeti portál.

Ellenállóbb is lesz a gurulóút Fotó: BUD.hu

