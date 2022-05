Busás osztalékot vett ki Sarka Kata férje és tulajdonostársa a Fidesz kedvenc őrző-védő cégéből

Csak átmenetinek bizonyult a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2020-as vesszőfutása. Amelyet alapvetően a tavalyelőtt tavasszal berobbant koronavírus-járvány okozott, emiatt több mint 1 milliárd forinttal szűkebb bevételre tett szert a rendezvények biztosításából, mint 2019-ben. Más kérdés, hogy a Covid miatti több hónapos leállások ismeretében még így is sikerült 2020-ban 1,14 milliárdot összegereblyézniük, ami alighanem annak tudható be, hogy a Valton-Sec a Fidesz kedvenc őrző-védő cégének számít. Ráadásul objektumvédelem után nemhogy kevesebbet, hanem még többet is kasszíroztak (egészen pontosan 5,9 milliárdot) tavalyelőtt, mint a pandémia előtti utolsó „békeévben”, 2019-ben.

Várható volt, hogy a járvány csillapodásával, a gazdaság „újraindulásával” a biztonsági cégekhez is újfent egyre több megrendelés fut majd be. Ráadásul a fideszes jó kapcsolatai miatt a Valton-Secnek a tavaly csúcsra járatott választási kampány is kapóra jöhetett.

Ám mindezek ismeretében is meghökkentően jók a cég most közzétett számai. Azok szerint ugyanis a 2021-es üzleti évükben több mint 14 milliárd forintos nettó árbevételre tett szert. Ez több mint 70 százalékkal haladja meg a 2020-ast, amire akár azt is mondhatnánk, hogy a Covid miatt alacsonyra leesett bázis miatt talán nem is olyan nagy kunszt. Az viszont már igen, hogy a még járványmentes 2019-es év forgalmát is messze sikerült túlszárnyalni.

Háromszoros bevétel rendezvények biztosításából. Fotó: Depositphotos Háromszoros bevétel rendezvények biztosításából. Fotó: Depositphotos

A bevételnövekedés záloga az objektumvédelem volt, amely 8,2 milliárdot hozott a konyhára (közel 40 százalékkal többet, mint 2020-ban). A rendezvénybiztosításból származott 3,5 milliárd meg azért kiemelkedő, mert az több mint háromszor magasabb az egy évvel korábbinál – és talán külön írni sem kell, hogy simán veri a 2019-est, annál mintegy 1 milliárddal magasabb. Sokat, közel 1,4 milliárdot termeltek még a máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatások – hogy ezek mit takarnak, az nem derül ki az éves beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből.

Ráadásul a rekordforgalmát úgy érte el a Valton-Sec, hogy közben jelentősen növelte a hatékonyságát, az árbevételarányos eredménye ugyanis még nagyobbat ugrott. A Valton-Sec 2021-ben több mint 1,7 milliárd forintos adózott nyereséget ért el – ez rekord, még az eddigi legtöbb profitot hozó 2017-es év eredménysorát is felülmúlta.

„A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse)” – ad egy túl általánosnak tekinthető lehetséges magyarázatot a sikereire a Valton-Sec.

Amelynek két tulajdonosa nem volt szűkmarkú, a profit több mint felét, 950 milliót kivette a cégből. Ebből 845,5 millió illeti meg a részvények 89 százalékát birtokló Varga Lajost, míg a többi, ezek szerint tehát 104,5 millió Bessenyei Istvánt, aki nem más, mint Sarka Kata férje.

Persze az osztalékfizetés ténye és annak viszonylag magas mértéke egyáltalán nem meglepő, például Vargáék a tavalyi évben sem óvatoskodtak, a közel 639 milliós profitjukból 400 milliót vettek ki.

Kapcsolódó cikk A Fidesz kedvenc őrző-védő cégét is megütötte a válság, de Sarka Kata férje így is kivett osztalékot Az egy évvel korábbinál több mint 12 százalékkal alacsonyabb forgalommal zárta 2020-as évét a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

S bár a kiegészítő melléklet tanúsága szerint az NHB Bank felszámolásán közel 28 milliót buktak (ennyi bentragadt pénzükre nem volt ugyanis fedezet), most sem kell nagyon aggódniuk. Egyrészt a cég bőséges, 3,3 milliárd forintot meghaladó eredménytartalékkal búcsúztatta a 2021-es esztendőt. Másrészt a közel 2,1 milliárdra rúgott kötelezettségeit bőven meghaladta az a több mint 2,5 milliárd, amennyit ő követelt a partnereitől.

A kapcsolt vállalkozásokat érintő követeléseken belül, tartósan adott kölcsönök címszóval szerepel egy 951,83 milliós tétel. Az, hogy ki(k)nek adott hitelt a cég, nincs nevesítve. Így csak a tavalyi beszámolóból tudunk következtetni, amelyben a Valton-Sec azt írta, hogy közel 902 millió forintos hitellel tartozik neki a légi szállítóeszközöket kikölcsönző Hun-Jet Kft. Amelynek 2020-ban lett a Valton-Sec az egyedüli gazdája. (A Hun-Jet a tavalyi évére vonatkozó adatokat még nem tette közzé).

Visszatérve a Valton-Secre, a tavalyi rekordév azt is lehetővé tette, hogy a cég vezető tisztségviselői (a két tulajdonos mellett még Varga felesége is) együttesen az előző évinél 3 millióval többet, 12,6 millió forintot vihettek haza. (Varga egyébként 2021 végén 68 milliós hiteltartozást görgetett a cége felé – ugyanannyit, mint egy évvel korábban.)

Az átlagban tavaly az egy évvel korábbinál 8-cal több, 180 főt (ebből 146 fizikai és 34 szellemi dolgozót) foglalkoztató cég bérköltsége is megugrott. E célra a 2020-as közel 500 millióval szemben 2021-ben már 742 milliót fizetett ki, ami 4,1 milliós éves és 343 ezer forintos havi átlagfizetésnek felel meg.