A debreceni CATL szerint nem hat rá az amerikai feketelista

A listára kerülés önmagában azt jelenti, hogy a továbbiakban nem üzletelhetnek a CATL-el azon cégek, melyek kapcsolatban állnak a Pentagonnal. A fejlemény azonban a tapasztalatok szerint egyfajta előszobája a további, szigorúbb korlátozásoknak. A lista szereplője például a Huawei is, melyet az amerikai kormány 2018-ban kezdett el figyelni, 2020-ban nemzetbiztonsági veszélynek minősítette, és jelenleg is kemény szankciókat tart érvényben a céggel szemben. Ilyesmiről a CATL-el szemben egyelőre nincs szó, és a társaság a listázási fejleményre reagálva azt közölte, hogy nincs köze a kínai hadsereghez — írja a HVG.

