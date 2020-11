Cégtemetőből a papírbizniszbe

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privatbankar.hu-n jelent meg.

Nyomtatott termékekkel és füzetekkel jelent meg egy sor kereskedelmi hálózatban az Absolut Product Kft., emellett naptárakkal is kereskedik. A győri illetőségű cég mögött egy hazai “csúcstartó” üzletember áll, aki azonban egyetlen Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságban sem rendelkezik vezető tisztségviselői megbízással, illetve többségi tulajdonrésszel. Ennek oka az, hogy Ványik Lászlót a Győri Törvényszék Cégbírósága a 2018. december 6-án kelt végzésével 5 évre (2019. január 25-étől 2024. január 25-éig) jogerősen eltiltotta attól, hogy más gazdasági társaság kizárólagos, vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság, egyéni cég tagja és betéti társaság beltagja, valamint cég vezető tisztségviselője legyen.

Ványik László és felesége. Fotó: Facebook Ványik László és felesége. Fotó: Facebook

A döntés indoklásából kiderül, hogy Ványik László kényszertörlési eljárással érintett cége, az Apple Invest Ingatlanberuházó és Hasznosító Kft. jelentős összegű tartozást halmozott fel a központi költségvetés, a győri önkormányzat, illetve a közszolgáltatók és más társaságok felé. Valószínűleg ezért jegyzi Ványik felesége, Ványik Orsolya az Absolut Productot. A korábban megszünt cégek egyenként is jelentős – esetenként több százmillió, míg együttesen pedig közel egymilliárd forintos – adótartozást halmoztak fel.

Ki áll a cégek mögött?

A közhiteles magyar céginformációs rendszerből származó nyilvános adatok szerint Ványik Lászlónak összesen 44 darab (!) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságban volt üzleti érdekeltsége (vezető tisztségviselői pozíció és/vagy tulajdonosi kapcsolat). Ebből a 44-ből 5 társaság működik jelenleg is, további 2 felszámolási eljárás, 1 hivatalból törlés hatálya alatt áll, 36 pedig már megszűnt. A jelenleg tevékeny 5 vállalkozás közül 4 (közöttük az Absolut Product Kft. is) feltételezhetően – közvetett módon – továbbra is Ványik László irányítása alatt áll, hiszen ezekben a társaságokban a felesége, Ványik Orsolya a hatályos vezető tisztségviselő, és e cégek száz százalékos tulajdonrészével is – közvetve vagy közvetlenül – a nej rendelkezik.

Ha csak a jelenleg működő társaságok nyilvános cégadatait tekintjük át, már akkor is szembeötlő, hogy a Ványik Lászlóhoz köthető gazdálkodók milyen sokszor kerülnek összeütközésbe az adóhatósággal. A Curia Pannonia Kft. cégmásolatában 21 végrehajtási bejegyzés szerepel, az M-Belvárosi Iroda Kft.-ében 13, a Domuslocator Kft.-ében 8, az Absolut Product Kft.-ében 3.

A már megszűnt 36 vállalkozás pontosan kétharmadánál, 24-nél indult felszámolási eljárás, 8-nál kényszertörlési eljárás, 11-nél pedig hivatalbóli törlési eljárás (nem egy cégnél ezen eljárások közül többet is lefolytattak). Sokatmondó adat az is, hogy a 36 megszűnt vállalkozás közül mindössze egyetlen, a Pannon Reklám Arrabona Kft. az, amely nem a fent említett eljárások valamelyikét követően fejezte be a működését.

Adótartozások futószalagon

A már megszűnt cégek között 4 is van (az AM 2001 Kft., az APP Business Kft., a Bázis Trade Kft. és a Monostor Ház Kft.), amelyek a megszűnésük előtt szerepeltek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentős összegű adóhiánnyal rendelkező cégeket tömörítő listáján. További 4 cég (az Arrabona Print & Partner Zrt., a Print Invest Magyarország Kft., a Silver-Style Nyomda Kft. és a Silvertrade Média Kft.) pedig az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező – nem magánszemély – adózók listáján volt megtalálható, a Monostor Ház Kft. pedig mindkét említett adóhátralékos nyilvántartásban szerepelt.

A céginformációs rendszerben elérhető adatokból kiderül, hogy az AM 2001 Kft. 301 millió 104 ezer, a Bázis Trade Zrt. pedig 203 millió 562 ezer forintos adóhiányt halmozott fel, mielőtt megszűnt. További 5 társaság adóhátralékáról pedig annyi állapítható meg biztosan, hogy az 100 millió forint feletti összegű és legalább 180 napig fennálló volt. Ha ez utóbbiaknál csak a NAV feketelistára kerüléshez szükséges alsó értékkel, azaz 100 millió forinttal számolunk, az említett társaságok összesített adóhiánya akkor is meghaladja az 1 milliárd forintot. Hangsúlyozni kell, hogy ez az összeg csupán 7 cég (vagyis a Ványik Lászlóhoz kapcsolódó és már elsüllyedt cégek körülbelül egyötödének) óvatosan becsült adóhátraléka.

Trükkök és cégvezetők

Az nyilvános cégadatokból az is megállapítható, hogy a Ványik Lászlóhoz köthető társaságok ügyvezető- és/vagy tulajdonosváltásai mögött az esetek többségében feltehetően nem valós (jogszerű célra irányuló) gazdasági érdek állt, hanem elsősorban az, hogy az adott társaságot ténylegesen irányító személy – jelen esetben Ványik László –rejtve maradjon.

Konkrét példaként említhető a Bázis Trade Zrt. esete, amelyben Ványik László a cégmásolatban szereplő információk szerint 2009. június 5-éig töltött be ügyvezetői tisztséget, ezt követően, mindössze öt napig, 2009. június 5. és 10. között Szeitner Krisztián lett a társaság ügyvezetője , tőle pedig a romániai állandó lakcímmel rendelkező Virag Carmen vette át ezt a tisztséget. Időközben (2011. február 8-ával) a társaság felszámolás alá került, majd 2012. január 9-én meg is szűnt, a fentebb már említettek szerint 200 millió feletti adóhiányt hátrahagyva. Virag Carmen a cégnyilvántartás szerint 4 magyar társasághoz kapcsolható, ezek közül 3 felszámolási eljárást követően, 1 pedig kényszertörlési eljárással szűnt meg, és ezen cégek mindegyike Ványik László érdekeltségébe tartozott. Szeitner Krisztián 33 magyar gazdasági társasággal állt vagy áll valamilyen kapcsolatban, ezek többsége szintén kapcsolódik Ványik Lászlóhoz. A Bázis Trade Zrt. esetében az üzletrészek értékesítése követte az ügyvezetők változását, így azok Ványik Lászlótól előbb Szeitner Krisztiánhoz, onnan pedig Virag Carmenhez kerültek.

Senki nem tud semmit?

A "cégcsoport" zűrös ügyeivel kapcsolatban természetesen megkerestük az érintett Ványik Lászlót, aki egyik kérdésünkre sem kívánt válaszolni, majd lecsapta a telefont. Nem kívánt részletekbe menni a NAV Győr-Sopron megyei igazgatósága sem, így arról sem kaptunk további információt, hogy az egykori és jelenlegi Ványik-érdekeltségek adótartozásai milyen stádiumban vannak, cégei vagy ő személyesen szerepel-e a legnagyobb adóhátralékot felhalmozó cégek listáján. Megkerestük az Absolut Product termékeit forgalmazó kereskedelmi hálózatokat is. A Metro kommunikációs vezetője üzleti titokra hivatkozva hárította el megkeresésünket, a Tesco válasza úgy hangzik, hogy nem áll kapcsolatban a céggel, az Auchan pedig nem válaszolt a levelünkre.