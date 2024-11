Csak profitálni fognak az ügyfelek az Akcenta új digitális megoldásaiból

Jiří Truhlář

Különösen a covidjárvány óta megnőtt az igény a különböző digitális szolgáltatások iránt, számos vállalat pedig egyszerű racionalizálásként tekint a digitalizációra, és a rövid távon elérhető hasznot próbálja meg belőle maximalizálni. Vonzó lehet például, hogy kevesebb ügyfélkapcsolati munkatársat kell foglalkoztatni, vagy hogy a szolgáltatásokról szóló ajánlatokat egy kedvesen elnevezett chatbot mutassa be az ügyfeleknek, akiknek aztán a panaszaival is mesterséges intelligencia foglalkozik majd.

A digitális átalakulás azonban nem szabad, hogy a vállalatok rövid távon realizált költségcsökkentéséről szóljon. Ha egy cég így gondolkodik, az hamarosan az ügyfélelégedettség rovására megy.

A deviza váltására, külföldi fizetésekre, exportőrök és importőrök devizaműveleteire szakosodott Akcenta éppen ezért a régiónkban a digitális átállásban kiemelkedő sikereket elérő szakembert nevezett ki CIO-nak (Chief Information Officer) az igazgatótanácsába Jiří Truhlář személyében.

Truhlář lesz a felelős az Akcenta hazai digitális átállásáért, amely területen jelentős tapasztalatokat szerzett az elmúlt húsz évben. Legutóbb Szlovénia legnagyobb banki és pénzügyi csoportjánál, az NLB Groupnál csoportos és helyi informatikai igazgatóként vitte sikerre a vállalat digitalizációs stratégiáját, amely a felhőmegoldásokra és a kiberbiztonságra összpontosított. Szlovéniában emellett integrált két bankot is a csoportba, új digitális banki felületet indított el, valamint több fejlett felhőtechnológiai projektet és adatközpont-konszolidációt is kezdeményezett.

Nagy tervekkel érkezett az Akcentához is. „Célunk, hogy piacvezetővé váljunk az innováció és a digitális technológia terén, biztosítva, hogy az Akcenta továbbra is olyan kivételes szolgáltatásokat nyújtson, amelyek nem csak megfelelnek, hanem meg is haladják ügyfeleink elvárásait” – mondta a kinevezése után.

Truhlář feladata lesz többek között a digitalizáció és a gyorsaság növelése az Akcenta online felületein. Ezt fogja segíteni egy hamarosan bevezetendő eszköz, amely nemcsak felgyorsítja, de biztonságosabbá is teszi a bejelentkezést az Akcenta online banking alkalmazásába. Ez az applikáció már eddig is számos előnyt nyújtott az ingyenességével; a más felületeken bonyolult, külföldre szóló átutalási megbízások egyszerűsítésével és az ügyfél által beállított árfolyamkövetéssel, amely automatikus ügyletkötéseket tesz a jövőben is lehetővé.

Mindemellett az Akcenta egyes versenytársaktól eltérően nem leépíti az értékesítési képviselői hálózatát, hanem a digitális megoldások mellett továbbra is nagyban támaszkodik rá. Az ügyfelekkel meglévő személyes kapcsolatnak köszönhetően megkeresés esetén az Akcenta képviselői így gyorsan, zökkenőmentesen, az ügyfelek igényeit ismerve és azokhoz igazodva tudnak segítséget nyújtani.

Az ügyfelek ismerete különösen jól jön, amikor kisvállalkozások veszik igénybe az Akcenta szolgáltatásai közül azokat, amelyeket bankok adott esetben nem is kínálnak, a személyes kapcsolat pedig gördülékeny ügyintézést tesz lehetővé.

Ez a bizalom és ügyfélközpontúság az, amelyet az Akcenta tovább épít és kiegészít a legújabb digitális és biztonságot garantáló megoldásokkal. Hiszen ígéretesnek tűnő termékeket sokan próbálnak kínálni a piacon, azt viszont jóval kevesebben tartják magától értetődőnek, hogy a digitalizációnak is elsősorban az ügyfeleket kell szolgálnia.

