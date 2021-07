Cyber-védelem és objektív tanácsadás

A vagyonvédelem múltja és jelene

Ez a gazdasági terület nem igazán áll a figyelem középpontjában és a legtöbb ember emlékeiben még mindig a régi képek élnek, ha vagyonvédelemről van szó. Azt valahogy már elfogadtuk és természetesnek tartjuk, hogy a tradicionális irányzatok mellett a cyber-védelem is határozottan betört a világba és komoly helyet követel magának. Ezzel szemben a hagyományos őrzés-védés, illetve a fizikai jelenlétet követelő vagyonvédelem kevésbé témája a magazinoknak. Valahogy ez olyan terület maradt, ahol nagydarab, kigyúrt, verekedő emberek mozognak, és amiről tudjuk, hogy, persze, szükség van rá, de nem kell feltétlenül beszélni róla. A másik kép pedig, amikor a különböző bevásárlóközpontokban jártunkban-keltünkben egy-egy feliratozott pólót viselő biztonsági őrt látunk és feltesszük a kérdést bevásárló partnerünknek: na, ő vajon kit tudna elkapni, ha komolyra fordulna a helyzet, utalva ezzel a biztonsági „szakember” fizikai kondíciójára. De aztán rögtön meg is állapítjuk, hogy, ha már ott van, feltételezhetően visszatartó erővel bír azok számára, akik rosszban sántikálnak. Így megéri alkalmazni őket. Viszont fontos azt is látni, hogy bár megszokott a fentebb leírt látvány és a két alapkép is változatlanul megállja a helyét, viszont már léteznek nagyon komoly megoldások erre a területre is. „Noha az őrzés-védés és a vagyonvédelem egyre komolyabb és komolyabb technológiákat alkalmaz, azért az emberi jelenlétre mindig szükség lesz. Ebből kifolyólag az egyik nagyon fontos elem, ahol különbséget lehet találni két biztonságvédelmi cég között, az a munkaerő képzettsége és kondíciója. Ez pedig egyértelműen a kiválasztás kérdése. Ma már nagyon könnyen lehet bárkiből biztonsági őr, a szükséges alapiskolák némelyike valóban komolytalan. Másfelől az is igaz, hogy fontos a csapatot folyamatosan bővíteni, így meglehetősen nehéz betartani a minőségi szelekciót. Az igazán jó cégek azonban a lassabb építkezést választják, és a szelekciót helyezik előtérbe. Bár rövidtávon nem látványos a fejlődésük, ám lehetőség nyílik a partneri bizalom kiépülésére és annak fenntartására, miáltal folyamatos növekedést lehet realizálni. Ez számunkra is az egyik alapkérdés volt, amikor elkezdtük első vagyonvédelmi cégünket építeni, és ezt az ideológiát a mai napig fenntartjuk!”- mondta Hajós István, a Bastion Protection ügyvezetője.

A tanácsadás helye a szakmában

A bizalom kérdése nagyon fontos ebben a szakmában, amire az elmúlt egy év igen komolyan rásegített. A bizalom viszont a tökéletes munkavégzéshez, illetve annak magas színvonalához kötődik. A magas színvonal eléréshez mapedig már nem elegendő a jobban képzett dolgozói állomány. „Igen, az őskorban még mindenki arra fókuszált, hogy az emberállomány legyen egyre képzettebb, de ma már ez alapelvárás és önmagában nem elegendő. Míg régebben a dolgozók jó szervezésén volt a hangsúly, ma már előtérbe került a munkát megelőző tanácsadás. A tapasztalatnak kiemelt szerep jut, viszont azt le kell tudni fordítani az adott megbízó nyelvére és körülményeire. Ma már nem azt várják el, hogy például adjunk négy embert. A megbízó megfogalmazza az elvárásait, aminek alapján nekünk kell tudnunk, hogy valójában hány főre van szüksége. És nagyon objektívnek kell lennünk. Ebbe a szakmába nem fér bele, hogy nagyobb létszámot határozunk meg a busásabb haszon reményében, mert, bár rövidtávon nagyobb bevételhez, viszont középtávon bizalomvesztéshez vezet a folyamat. Ahhoz viszont, hogy érdemi tanácsot tudjunk adni, egyrészt pontosan ismerni kell a szakmát, másrészről pedig cégvezetői fejjel is kell tudni gondolkodni. A vagyonvédelem olyan terület, amit a megbízó le akar tudni. Tökéletesen és minden komplikáció nélkül. Ehhez nagyon komoly tapasztalat szükséges a mi részünkről.” – mondta a cégvezető.

Bár a cyber-védelem teljesen más üzletág, amivel szemben a hagyományos vagyonvédelem alapvetően a humán munkaerőre épít, a modern vagyonvédelem mégis komoly technológiai újdonságokat vonultat fel. „A mi szakmánk sem kivétel. Nekünk is szükség van a technológiai fejlődésre. A legnagyobb kihívás, hogy meg kell találnunk az arany középutat a kizárólag emberi erőforrás és a kizárólag technológiai megoldás között. A Bastion Protection ennek az irányvonalnak a követésére jött létre, egyébként elsőként Magyarországon, együttesen alkalmazva a hagyományos és a modern megoldásokat. Ez a két tényező egymást erősíti a megfelelő szakmai tudással a háttérben. Mindez persze a tanácsadásban is új irányokat szab, hiszen a „hány főt” és „hova” kérdésekre ma már lehet drónnal, robottal és humán erőforrással válaszolni. Én személy szerint is azt látom, hogy egyes objektumok védelménél, bizonyos őrző-védő feladatoknál a tanácsadás/hagyományos megoldás/modern technológiai megoldás hármasa a leginkább költséghatékony, ami a legnagyobb biztonsági szintet tudja nyújtani. Persze többet kell foglalkozni a fejlesztésekkel és gondoskodnunk kell a folyamatos képzésről is, de ez egy üzletember számára nem jelenthet problémát.” – tette hozzá a Bastion Protection vezetője.